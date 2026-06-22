Diskussion um Finanzen: So bewertet der Lahrer Gemeinderat die Haushaltssperre
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Der Rat segnete die Haushaltssperre am Montagabend einstimmig ab. Foto: Köhler

Erwartungsgemäß hat das Gremium die von OB Markus Ibert verhängte Haushaltssperre abgesegnet. Indes – wie das Millionendefizit ausgeglichen werden soll, ist völlig unklar.

Die Haushaltssperre hatte OB Markus Ibert vor anderthalb Wochen verhängt. Die Stadt darf nur noch zwingend notwendige Ausgaben tätigen. Der Hintergrund ist bekannt: Eigentlich hatte die Stadt mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 34,5 Millionen Euro gerechnet. Doch geht sie aktuell von einem Ausfall von rund zehn Millionen Euro aus. Rund zwei Millionen Euro könne man bis zum Jahresende kompensieren, so Ibert vor dem Gemeinderat. Doch bleibe ein Delta von circa acht Millionen Euro. Das Defizit drohe sich somit von 1,5 auf 9,5 Millionen Euro zu erhöhen.

 

„Die globalen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen schlagen mit aller Härte auf die Kommunen durch“, erklärte Ibert. Diese seien angesichts der Pflichtaufgaben, die ihnen von Bund und Land ohne ausreichend Gegenfinanzierung übertragen würden, ohnehin strukturell unterfinanziert. Auch darum beteiligte sich die Stadt am Aktionstag „Kommunen am Limit“, mit dem Landkreise, Städte und Gemeinden am Montag auf ihre Lage aufmerksam machten. Mit dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Landkreistag und dem Städte- und Gemeindebund forderten sie von Bund und Ländern, Maßnahmen gegen die kommunale Finanzkrise zu ergreifen. Gefordert wird, dass das kommunale Finanzierungsdefizit vollständig beseitigt wird. Der Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt auch“ müsse für jede Aufgabenübertragung oder -ausweitung von Bund und Ländern gelten.

Thema Finanzen zieht sich durch gesamte Sitzung

Die Haushaltssperre sei das mildere Mittel im Vergleich zu einem Nachtragshaushalt, betonte Ibert. Die Maßnahme werde und müsse über die Haushaltskonsolidierung zu spürbaren Einsparungen führen. Zudem werde man für die Haushalte 2027 und 2028 ein weiteres Maßnahmenpaket schnüren. Die Vorzeichen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung bleiben derweil ungünstig, so Kämmerer Markus Wurth in seinem Halbjahresbericht. Laut Mai-Steuerschätzung werden den Kommunen im Land im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2026, 2027 und 2028 je eine Milliarde Euro weniger an Steuereinnahmen zur Verfügung stehen.

Klaus Girstl (Kommunale Freue Wähler) betonte im Gremium, dass sich das Thema Finanzen wie ein roter Faden durch einen Großteil der diskutierten Punkte ziehen (siehe Info). Es gelte, die bereinigten acht Millionen Euro für 2026 zu finden und einzusparen. „Es muss alles auf den Prüfstand“, stellte Girstl klar. Man sei überzeugt, dass sich die Gewerbesteuer bis Ende des Jahres leicht nach oben verbessern werde – was aber an der aktuelle Situation nichts ändere. „Wir werden den Bürgern viel erklären müssen“, betonte er. Aktuell werden Einsparungen in Höhe von fünf Millionen Euro für den Haushalt 2027 gesucht, so Girstl. In der vergangenen Sitzung der Lenkungsgruppe habe man es aber nicht einmal geschafft, eine Schnittmenge zu finden.

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Laut Benjamin Rösch von der AfD-Fraktion handle es sich um ein Problem, das auf europäischer, Landes- und Bundesebene verursacht worden sei. Die Kommunen seien als schwächstes Glied in der Kette als Erstes dran, doch auch Land und Bund ginge das Geld aus. Das Prinzip Hoffnung werde nicht weiterhelfen. „Wir werden uns alle noch wundern, was in unserer Stadt in den nächsten Jahren noch gestrichen wird“, so Rösch. Er wagte die Prognose, dass der Hockeyplatz in den kommenden fünf Jahren nicht saniert werden könne. Man müsse in den kommenden Jahren so ziemlich alles in Frage stellen. „Wir werden allen und uns selbst wehtun müssen“, blickte er pessimistisch voraus.

SPD: Vereinsleben, Kultur, Ehrenamt und Jugendarbeit sind keine „netten Extras“

Laut Rudolf Dörfler (CDU) habe man rechtzeitig davor gewarnt, einen so optimistischen Haushalt aufzustellen. Die acht Millionen Euro seien in diesem Jahr im Haushalt nicht zu realisieren. Es gelte zu prüfen, was wirklich notwendig sei.

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Für Diana Frei (SPD) war die Vorlage zur Haushaltssperre keine gewöhnliche. Dahinter verberge sich eine dramatische Entwicklung für die Stadt. Seit Jahren werde über Konsolidierung gesprochen. Der Rat und die Verwaltung haben sich nur zu wenigen wirksamen Veränderungen den Haushalt betreffend durchgerungen, so Frei. „Heute erhalten wir die Quittung.“ Wichtig sei nun aber auch, Vereinsleben, Kultur, Ehrenamt und Jugendarbeit nicht zu zerschlagen. „Sie sind mehr als nette Extras für gute Zeiten.“ Sie seien systemrelevant für den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Stadt. Für ihre Fraktion forderte sie zudem, dass künftig transparent gemacht werde, welche Auswirkungen die Haushaltssperre auf die jeweiligen Beschlussvorlagen habe.

Laut Volker Przibilla (Grüne) ist die Haushaltssperre die richtige und verantwortungsvolle Entscheidung. Die vorgelegten Maßnahmen zur Konsolidierung seien ein erster Schritt, könnten die Dimension der Herausforderung aber nicht vollständig abbilden. In Zukunft gelte es früher, konsequenter und vorausschauender zu handeln.

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Jörg Uffelmann (FDP) fand deutliche Worte: „Wir haben eine hundsmiserable, beklemmende Haushaltssituation.“ Man müsse das Thema gemeinsam angehen und versuchen, den Haushalt wieder ins Lot zu bringen.

Der Rat stimmte der Haushaltssperre letztlich einstimmig zu.

Weitere Entscheidungen

Der Gemeinderat stimmte am Montag über viele weitere Punkte ab, die direkt oder indirekt mit der Haushaltssperre zusammenhängen. Die Entscheidung über einen neuen Hockeyplatz setzte Oberbürgermeister Markus Ibert von der Tagesordnung ab – dem Vernehmen nach, weil die Verwaltung davon ausging, im Rat aktuell keine Mehrheit zu bekommen. 1,8 Millionen Euro hätte das Gremium hier locker machen sollen. Den Bau der sogenannten Breitmattenschule im Lahrer Osten legte der Rat wie von der Verwaltung vorgeschlagen – bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen – erst einmal auf Eis. Über die Erhöhung der Parkgebühren und die Aufteilung in zwei Tarifzonen diskutierte das Gremium ausführlich. Die Verwaltung schlug einen Anstieg von 50 Cent pro halber Stunde auf 1,20 Euro innerhalb des sogenannten Innenstadtrings vor. Schließlich einigte man sich nach mehreren Anträgen auf eine Erhöhung auf einen Euro. Wir werden jeweils noch ausführlicher berichten.

 