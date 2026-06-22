Diskussion um Finanzen: So bewertet der Lahrer Gemeinderat die Haushaltssperre

Erwartungsgemäß hat das Gremium die von OB Markus Ibert verhängte Haushaltssperre abgesegnet. Indes – wie das Millionendefizit ausgeglichen werden soll, ist völlig unklar.
Die Haushaltssperre hatte OB Markus Ibert vor anderthalb Wochen verhängt. Die Stadt darf nur noch zwingend notwendige Ausgaben tätigen. Der Hintergrund ist bekannt: Eigentlich hatte die Stadt mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 34,5 Millionen Euro gerechnet. Doch geht sie aktuell von einem Ausfall von rund zehn Millionen Euro aus. Rund zwei Millionen Euro könne man bis zum Jahresende kompensieren, so Ibert vor dem Gemeinderat. Doch bleibe ein Delta von circa acht Millionen Euro. Das Defizit drohe sich somit von 1,5 auf 9,5 Millionen Euro zu erhöhen.