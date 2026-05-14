Diskussion um Burgschule: Steinrodes Position zu Haiterbacher Schule verwundert Däuble

Die Stellungnahme von Daniela Steinrode (SPD) zum möglichen Aus der Burgschule Haiterbach löst bei CDU-Fraktionssprecher Julian Däuble Verwunderung aus.
Die Diskussion über ein mögliches Aus der Burgschule Haiterbach als weiterführende Schule wurde durch das Bekanntwerden des Reformpapiers „Neue Sekundarstufe“ ausgelöst. Die Autoren des Papiers kommen zu dem Schluss, dass zwei Standorte im Kreis Calw nicht erhalten werden können. Das sei neben der Burgschule in Haiterbach auch die Werkrealschule in Schömberg.