Diskussion um Beitrittswunsch: Merz schlägt EU-Sonderstatus für Ukraine vor

1 Kanzler Friedrich Merz schlägt einen neuen Weg für die Ukraine vor. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa Schneller Beitritt oder Sonderweg? Kanzler Merz will der Ukraine einen exklusiven Status als EU-Partner verschaffen. Könnte das auch bei Friedensverhandlungen helfen?







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Brüssel/Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz will der Ukraine als Antwort auf ihre Forderung nach einem schnellen EU-Beitritt einen neuen Sonderstatus als "assoziiertes Mitglied" der Europäischen Union anbieten. In einem Brief an die EU-Spitzen schlägt der CDU-Politiker vor, Russlands Nachbarland sofort enger in die Institutionen einzubinden. Volle Mitgliedschafts- und Stimmrechte soll es zunächst aber nicht bekommen.