Diskussion über Gebäudenutzung: So viele Geflüchtete und Obdachlose leben in Hechinger Unterkünften

Die städtischen Unterkünfte für Geflüchtete in Hechingen sind nicht ausgelastet. Im Gemeinderat kam die Frage auf, ob einzelne Unterkünfte nicht geschlossen werden könnten.
Derzeit werden dem Zollernalbkreis im Vergleich zum Vorjahr weniger Asylsuchende zugewiesen. Konkret um etwa 60 bis 70 Prozent seien die Zahlen zurückgegangen, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Der Landkreis ist für die vorläufige Unterbringung der Geflüchteten zuständig. Für die Anschlussunterbringung, meist nach Genehmigung des Asylantrags, sind die Städte und Gemeinden verantwortlich.