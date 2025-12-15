Diskussion nach Topspiel: HBW Balingen-Weilstetten widerspricht Hagens Schiri-Kritik

Nach dem Topspiel der 2. Handball-Bundesliga zwischen Hagen und dem HBW Balingen-Weilstetten rückte die Nachberichterstattung der Gastgeber in den Fokus. Der HBW reagiert.
„Es waren ungewohnte Konstellationen, daher war die Schönheit des Handballspiels nicht zu erkennen.“ So äußerte sich Matti Flohr am Freitagabend nach dem knappen 32:30-Auswärtssieg seines HBW Balingen-Weilstetten gegen Eintracht Hagen. Das Topspiel der 2. Handball-Bundesliga wurde von Kampf, Leidenschaft und Wille geprägt, Flohr sprach auf der Pressekonferenz von „purem Kampf auf beiden Seiten“.