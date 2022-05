Bundeskanzler Olaf Scholz ist am 27. Mai in Stuttgart Gast unserer Zeitung. Hier können Sie die Diskussion im Livestream verfolgen.















Am 8. Dezember 2021 wurde Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt. Der Sozialdemokrat ist der erste Regierungschef einer Ampelkoalition auf Bundesebene. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine wurden allerdings große Teile des rot-grün-gelben Koalitionsvertrags zu Makulatur. Olaf Scholz selbst spricht von einer „Zeitenwende“, die Wladimir Putins Krieg im Osten Europas bedeutet.

Welche Konsequenzen zieht die Regierung aus der veränderten Weltlage? Wie weit reicht unsere Unterstützung für die Ukraine? Welche Änderungen in der Energie- und Klimapolitik sind jetzt notwendig? Was tut die Politik gegen die Folgen von Inflation und schwächerem Wirtschaftswachstum?

Welche Prioritäten setzt der Kanzler?

Um all diese Fragen soll es am 27. Mai in einer Diskussion unter dem Titel: „Rüstung, Energie, Soziales – welche Prioritäten setzt Olaf Scholz?“ gehen. Dann ist der Kanzler als Gast unserer Zeitung ab 18 Uhr für unsere Abonnentinnen und Abonnenten zu erleben – gleichzeitig übertragen wir die Diskussion im Livestream.

Gastgeber sind Chefredakteurin Swantje Dake und die Chefredakteure Joachim Dorfs und Christoph Reisinger.