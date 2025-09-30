Diskussion in Zimmern: Der Entscheid für die Brauerei ist fair

Hobbybierbrauer Philipp Schumpp soll seine Brauerei in Zimmern schließen. Das beschloss der Gemeinderat. Was viele Bürger kritisieren, befürwortet unser Leser Joachim Balke aus Zimmern.
In Deutschland sollen doch vor dem Gesetz alle gleich sein. Jeder Handwerker und Gewerbetreibende muss sich zur Ausübung seines Gewerbes geeignete Räumlichkeiten suchen. In einigen Berufsbereichen ist dies sogar mit erheblichen behördlichen Auflagen (zum Beispiel Emissionsschutz, Lärmschutz, Brandschutz oder Hygienemaßnahmen) verbunden. Zum Schutz der Bürger wurden die Gemeindeflächen in reine Wohngebiete, Gewerbegebiete und Mischgebiete eingeteilt.