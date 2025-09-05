Streitgespräch in Tübingen: Liveticker: Boris Palmer auf Kundgebung ausgebuht

Damit die AfD nicht in Tübingen demonstriert, diskutiert der OB Boris Palmer (parteilos) mit dem AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier am Freitagabend (5. September) über aktuelle politische Themen. Zu der Veranstaltung haben sich Gegendemonstranten angekündigt. Wir begleiten den Abend in der Hermann-Hepper-Halle in einem Liveticker.