Diskussion in Schramberg: Erfahrungsaustausch soll EU-Bürokratie kontern

Mit dem EU-Regelwerk zum nachhaltigen Handeln von Unternehmen hatte sich die Initiative „Make it in Schramberg“ ein besonders komplexes und sperriges Thema vorgenommen.
Um die Klimaziele zu erreichen, verpflichtet die EU die Unternehmen zu nachhaltigem Handeln und hat dafür ein umfassendes Regelwerk erstellt unter dem Namen „Environmental Social Governance – ESG (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Nicht nur, dass viele Unternehmen die Anforderungen als komplex, bürokratisch und schwer umsetzbar empfinden: Aktuell herrscht gerade im Mittelstand Verunsicherung darüber, was zur Zeit gilt und was auf Unternehmen noch zukommt. Denn wegen der wirtschaftlichen Entwicklung in der EU werden manche Regeln abgeschwächt oder verschoben. Gleichzeitig sind aber die Banken ab 2026 verpflichtet, Nachhaltigkeitsrisiken bei der Kreditvergabe an Unternehmen zu bewerten.