Diskussion in Schramberg: Erfahrungsaustausch soll EU-Bürokratie kontern

Experten und Praktiker

Um über den aktuellen Stand des ESG zu informieren und verschiedene Sichtweisen und Herangehensweisen von Unternehmen zusammenzubringen, hatte die Wirtschaftsförderung Schramberg ins Museum Erfinderzeiten eingeladen. Mit Gregor Schmidt von Fiim Consult, Manfred Müller von der „Kompetenzstelle für Ressourceneffizienz (KEFF+)“, Moritz Schaible von Trumpf Laser sowie Andrea Weidemann und Tobias Schwarz von der Stiftung St. Franziskus hatte Felix Greiner von der Wirtschaftsförderung ein „Diskussionspanel“ aus erfahrenen Experten eingeladen, moderiert von Jens Kammerer. Rund 35 Teilnehmer waren der Einladung gefolgt, darunter Unternehmer nicht nur aus Schramberg, sondern der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, dazu auch der Umweltbeirat der Stadt und einige Mitglieder des Gemeinderats. „Ein ungeschminkter Austausch ist das Ziel des Abends“, eröffnete Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und gab dann weiter an Schmidt zum einführenden Vortag. „Verschiebungen beim ESG bringen kurzfristige Entlastung, langfristig bleiben Pflichten, Risiken und auch Chancen bestehen“, überschrieb Schmidt seine detaillierten Ausführungen. Den Tenor der Statements der Experten und Praktiker fasste Wirtschaftsförderer Ralf Heinzelmann nach dem offiziellen Teil des Abends so zusammen: Nachhaltigkeit ist wichtig, aber die EU-Regelungen sind zu kleinteilig und als Strategie nicht immer eindeutig. Es wäre besser, dass die Unternehmen aus eigenem Antrieb heraus Lösungen zur Nachhaltigkeit realisieren, hinter denen sie dann auch voll stehen. „Weil sie die vielen von der EU gesetzten Vorschriften zeitintensiv befolgen müssten, könnten sie die für ihre betrieblich Situation besten Maßnahmen gar nicht in dem Maß verfolgen, wie sie es eigentlich wollten“, kritisierte Heinzelmann.