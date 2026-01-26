Diskussion in Schramberg: Erfahrungsaustausch soll EU-Bürokratie kontern
Jens Kammerer (von links), Manfred Müller , Gregor Schmidt, Moritz Schaible, Andrea Weidemann und Tobias Schwarz informierten und diskutierten praxisbezogen über EU-Regeln zur nachhaltigen Unternehmensführung. Foto: Fritsche

Mit dem EU-Regelwerk zum nachhaltigen Handeln von Unternehmen hatte sich die Initiative „Make it in Schramberg“ ein besonders komplexes und sperriges Thema vorgenommen.

Um die Klimaziele zu erreichen, verpflichtet die EU die Unternehmen zu nachhaltigem Handeln und hat dafür ein umfassendes Regelwerk erstellt unter dem Namen „Environmental Social Governance – ESG (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Nicht nur, dass viele Unternehmen die Anforderungen als komplex, bürokratisch und schwer umsetzbar empfinden: Aktuell herrscht gerade im Mittelstand Verunsicherung darüber, was zur Zeit gilt und was auf Unternehmen noch zukommt. Denn wegen der wirtschaftlichen Entwicklung in der EU werden manche Regeln abgeschwächt oder verschoben. Gleichzeitig sind aber die Banken ab 2026 verpflichtet, Nachhaltigkeitsrisiken bei der Kreditvergabe an Unternehmen zu bewerten.

 

Experten und Praktiker

Um über den aktuellen Stand des ESG zu informieren und verschiedene Sichtweisen und Herangehensweisen von Unternehmen zusammenzubringen, hatte die Wirtschaftsförderung Schramberg ins Museum Erfinderzeiten eingeladen. Mit Gregor Schmidt von Fiim Consult, Manfred Müller von der „Kompetenzstelle für Ressourceneffizienz (KEFF+)“, Moritz Schaible von Trumpf Laser sowie Andrea Weidemann und Tobias Schwarz von der Stiftung St. Franziskus hatte Felix Greiner von der Wirtschaftsförderung ein „Diskussionspanel“ aus erfahrenen Experten eingeladen, moderiert von Jens Kammerer. Rund 35 Teilnehmer waren der Einladung gefolgt, darunter Unternehmer nicht nur aus Schramberg, sondern der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, dazu auch der Umweltbeirat der Stadt und einige Mitglieder des Gemeinderats. „Ein ungeschminkter Austausch ist das Ziel des Abends“, eröffnete Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und gab dann weiter an Schmidt zum einführenden Vortag. „Verschiebungen beim ESG bringen kurzfristige Entlastung, langfristig bleiben Pflichten, Risiken und auch Chancen bestehen“, überschrieb Schmidt seine detaillierten Ausführungen. Den Tenor der Statements der Experten und Praktiker fasste Wirtschaftsförderer Ralf Heinzelmann nach dem offiziellen Teil des Abends so zusammen: Nachhaltigkeit ist wichtig, aber die EU-Regelungen sind zu kleinteilig und als Strategie nicht immer eindeutig. Es wäre besser, dass die Unternehmen aus eigenem Antrieb heraus Lösungen zur Nachhaltigkeit realisieren, hinter denen sie dann auch voll stehen. „Weil sie die vielen von der EU gesetzten Vorschriften zeitintensiv befolgen müssten, könnten sie die für ihre betrieblich Situation besten Maßnahmen gar nicht in dem Maß verfolgen, wie sie es eigentlich wollten“, kritisierte Heinzelmann.

Wertvolle Kontakte

Barbara Kunst, die als Unternehmerin und Stadträtin teilnahm, erklärte unserer Redaktion nach der Veranstaltung, dass die „Best Practice Beispiele“ von Trumpf und der Stiftung St. Franziskus zur „Kreislaufwirtschaft“ für sie besonders interessant gewesen seien. Es sei klar geworden, dass es nicht nur darum gehe, Vorschriften zu befolgen, sondern dass ein Unternehmen auch Vorteile davon habe, zum Beispiel bei den Kosten und der Mitarbeiterzufriedenheit. Und sie habe nach der Diskussion beim lockeren Austausch neue wertvolle Kontakte gewonnen.

 