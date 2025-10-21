Diskussion in Rottweil: Wird das Stadtmuseum jetzt doch saniert?

Wie geht es weiter mit dem Rottweiler Stadtmuseum? Ideen gab es viele – und scheiterten am Geld. Nun gibt es neue Gedankenspiele.
Neubau, Altes Spital oder gar das alte Gefängnis? Den Standort für das Stadtmuseum konnten sich Stadt und Stadträte in der Vergangenheit an vielen Orten vorstellen – nur nicht am bisherigen. Das Herder’sche Haus in der Hauptstraße 20 ist seit „Urzeiten“ – wie man in Rottweil so schön sagt – genau genommen aber seit 1884 Stadtmuseum und könnte es jetzt auch bleiben. Darum wird es am Mittwoch im zuständigen Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss gehen.