Diskussion in Rottweil: Auch ein Döner für 2,50 Euro sollte drin sein

1 Etwa 130 junge Menschen kommen der Einladung zum Jugendforum nach und warten gespannt auf die Antworten zu ihren Fragen. Foto: Anna-Sophie Zepf

Jugendliche treffen in Rottweil auf die Bundestagskandidaten. Es wird rege diskutiert. Über die AfD, über Bildung, über Sorgen und Nöte – und auch der Dönerpreis ist Thema.









Altersarmut, Inflation, Klimaerwärmung und Krieg, junge Wähler schauen in eine ungewisse Zukunft. Ein Grund mehr zu wählen, doch verstehen alle jungen und neuen Wahlberechtigten, die Bedeutsamkeit ihrer Stimme? Aus diesem Grund haben diverse Jugendreferate aus dem Landkreis am Dienstag Interessierte und Bundestagskandidaten zum Jugendforum in den Sonnensaal des Kapuziners in Rottweil eingeladen.