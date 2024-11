Diskussion in Oberndorf: Stadt finanziert weniger Christbäume

1 Auch der Weihnachtsmarkt ist Teil der Diskussion zur Standortfrage für den Weihnachtsbaum in Bochingen. Foto: Holzer-Rohrer

Die Anzahl der Christbäume soll nicht nur in Bochingen reduziert werden, kündigt der Bürgermeister an.









In der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats Bochingen gab Ortsvorsteher Thorsten Ade bekannt, dass die Stadt Oberndorf in diesem Jahr nur noch einen Christbaum im Stadtteil aufstellen werde anstatt wie bisher zwei Stück. Der Ortschaftsrat sollte deshalb über den Standort entscheiden: entweder direkt an der Ortsdurchfahrt neben der katholischen Kirche St. Mauritius oder auf dem Kroneplatz, wo am 14. Dezember auch der jährliche Weihnachtsmarkt stattfindet.