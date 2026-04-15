Diskussion in Oberndorf: Kernstadtbeirat abschaffen? Bürgermeister weist Vorwurf von sich

Die Diskussion um den Kernstadtbeirat in Oberndorf hat hohe Wellen geschlagen. So hohe, dass Bürgermeister Matthias Winter dazu etwas klarstellen möchte.
Dass der Passus zum Kernstadtbeirat aus der Hauptsatzung der Stadt Oberndorf gestrichen werden soll, hat bereits im Oberndorfer Verwaltungsausschuss im März für eine hitzige Debatte gesorgt. Dort entschied sich das Gremium letztlich mehrheitlich für eine Vertagung. Das Thema köchelte abseits des Gemeinderats aber noch weiter. Nachdem sich nun weitere Akteure der Kernstadt öffentlich dazu geäußert haben, möchte Bürgermeister Matthias Winter einige Dinge klarstellen.