Diskussion in Niedereschach: So bewerten die Gemeinderäte die AfD-Mitgliedschaft von Rüdiger Krachenfels

Über die Parteimitgliedschaft des zweiten Bürgermeisterstellvertreters Rüdiger Krachenfels in der AfD diskutierte der Niedereschacher Gemeinderat.
In einer Gemeinderatsitzung wollte Reinhold Hummel als „besorgter Bürger“ wissen, wie es die Gemeinderats-Fraktionen damit halten, dass der zweite Bürgermeisterstellvertreter Rüdiger Krachenfels aus der Fraktion der Freien Wähler nun Mitglied der AfD sei. Und an Krachenfels gerichtet stellte er die Frage, ob da ein Wechsel nicht ehrlicher und fairer wäre. In der aktuellen Sitzung gab es jetzt Antworten.