Gehört die Feuerwehr zwingend in die Ortsmitte?

Diskussion in Neufra

1 Verhindert das Feuerwehrhaus die Gestaltung der Ortsmitte von Neufra? Foto: Schmidt

Die Neufraer Räte sorgen sich um die Gestaltung ihrer Ortsmitte und widersprachen Oberbürgermeister Christian Ruf bei seiner Einschätzung zur idealen Position der Feuerwehr.









In der Bürgerfragestunde wurde vorgeschlagen, den Spielplatz am Wald Richtung Staudamm, also zum Kreuzstandort, zu verlegen und das inzwischen freistehende Haus gegenüber vom Rathaus zu erwerben.