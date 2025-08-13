Diskussion in Meißenheim: Wie hoch entschädigen sich die Räte?

Die Anpassung der Entschädigung für das Ehrenamt war Thema im Meißenheimer Gemeinderat. Über das Wie gab es Diskussionen. Einig wurde sich das Gremium nicht.
Das Mandat als Gemeinderat oder Ortschaftsrat ist ein Ehrenamt. Eine finanzielle Entschädigung erhalten die Kommunalpolitiker dafür trotzdem. Wie hoch die Entschädigung ist und für welche Tätigkeiten sie gilt, entscheiden die Gemeinderäte selbst. In Meißenheim wurden die Sätze seit 2013 nicht mehr angepasst. Dafür wird es nun Zeit, so das generelle Stimmungsbild in dem Gremium. Eine Einigung gab es bei der jüngsten Sitzung und gleichzeitig der letzten Sitzung vor der Sommerpause nicht. Es wurde klar: Wofür es eine Entschädigung geben soll, darüber haben die Räte noch Diskussionsbedarf.