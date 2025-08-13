Diskussion in Meißenheim: Wie hoch entschädigen sich die Räte?

Die Anpassung der Entschädigung für das Ehrenamt war Thema im Meißenheimer Gemeinderat. Über das Wie gab es Diskussionen. Einig wurde sich das Gremium nicht.

Das Mandat als Gemeinderat oder Ortschaftsrat ist ein Ehrenamt. Eine finanzielle Entschädigung erhalten die Kommunalpolitiker dafür trotzdem. Wie hoch die Entschädigung ist und für welche Tätigkeiten sie gilt, entscheiden die Gemeinderäte selbst. In Meißenheim wurden die Sätze seit 2013 nicht mehr angepasst. Dafür wird es nun Zeit, so das generelle Stimmungsbild in dem Gremium. Eine Einigung gab es bei der jüngsten Sitzung und gleichzeitig der letzten Sitzung vor der Sommerpause nicht. Es wurde klar: Wofür es eine Entschädigung geben soll, darüber haben die Räte noch Diskussionsbedarf.

Matthias Wiedemer vom Hauptamt der Gemeinde Meißenheim erläuterte den ausgearbeiteten Entwurf der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit. Die vorgeschlagene Anpassung orientiere sich an anderen Gemeinden in der Region, so Wiedemer. Insgesamt würde die vorgeschlagene Anpassung einen Mehraufwand von 10 000 Euro pro Jahr bedeuten.

Die Sätze wurden zuletzt im Jahr 2013 angepasst

Der Vorschlag hätte den Gemeinderäten eine jährliche Pauschale von 300 Euro zusätzlich zum Sitzungsgeld von 40 Euro je Gemeinderats- oder Ausschusssitzung zugesprochen, selbiges für die Ortschaftsräte. Für die erste Stellvertretende Bürgermeisterin sah der Entwurf zudem eine erhöhte jährliche Pauschale von 500 Euro vor. Bürgermeister Alexander Schröder erinnerte daran, dass die Entschädigung die in die Kommunalpolitik investierte Zeit „nie ausgleichen wird“. Dennoch solle die Entschädigung angemessen sein. Schröder erklärte, dass die Entschädigung in der Gemeinde niedrig sei, verglichen mit den Kommunen im Umland.

Ein Punkt des Entwurfs, der bei den Räten auf Ablehnung stieß, war der Vorschlag, auch für die Teilnahme am Umlaufverfahren die Sitzungspauschale zu gewähren. Beim Umlaufverfahren werden Beschlüsse gefasst, ohne dass dabei in Präsenz getagt wird. Das bedeute für die Räte dennoch einen zeitlichen Aufwand für die Vorbereitung, Recherche und gegebenenfalls Absprache mit anderen Räten, begründet die Verwaltung in ihrem Entwurf.

Identische Entschädigung von Ortschafts- und Gemeinderäten in der Kritik

Gemeinderätin Sabine Fischer (FW) erklärte, dass es ihr schwerfalle, das Umlaufverfahren wie eine Sitzung zu entschädigen. Ebenfalls kritisierte sie die vorgeschlagene identische Entschädigung für Gemeinde- und Ortschaftsräte. Sie sehe für Gemeinderäte einen höheren zeitlichen Aufwand. Zudem hatte Fischer Zweifel an der Erhöhung der jährlichen Pauschale.

„Ich finde es wichtig, da zu sein“, erklärte Thomas Kölli (AfD). Er sprach sich für eine Erhöhung des Sitzungsgeldes und eine Reduzierung der jährlichen Pauschale aus.

Angesichts der erkennbaren Kritik an dem Entwurf beendete Bürgermeister Schröder die Diskussion und schlug vor, dass Thema noch einmal in die Fraktionen zu geben. Dem stimmte der Meißenheimer Gemeinderat geschlossen zu.

So sieht’s derzeit aus

Derzeit bekommen die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker in Meißenheim unterschiedlich hohe Entschädigungen – je nach Position. Die Mitglieder der kommunalen Gremien erhalten eine Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 40 Euro je Sitzung. Der ehrenamtliche Ortsvorsteher erhält eine Entschädigung in Höhe von 45 Prozent der Aufwandsentschädigung eines ehrenamtlichen Bürgermeisters. Die erste Stellvertretende Bürgermeisterin erhält zudem eine Pauschale von jährlich 155 Euro.