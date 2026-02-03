Diskussion in Lörrach: Landtagskandidaten sind bei Bildungsthemen oftmals einig

Das Schulsystem im Allgemeinen, G9 und Kitas – das waren die bestimmenden Themen einer Veranstaltung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mit den Landtagsabgeordneten in Lörrach.
Bildungspolitik ist Ländersache. Deshalb, so könnte man meinen, müsste Bildungspolitik ein großes Streitthema im Landtagswahlkampf sein. Doch eine Veranstaltung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mit den Kandidatinnen und Kandidaten von Grünen, CDU, SPD, FDP und Linken in der Stadtbibliothek Lörrach verlief vergleichsweise reibungsarm – mehr wie ein offener Austausch zwischen Lehrern, Gewerkschaft und Politikern.