Diskussion in Lörrach: Arbeitskräfte in die Region locken

Die Wirtschaft lahmt, die Politik muss etwas tun. Die Grünen beleuchteten, was auf unterschiedlichen Ebenen bereits läuft und wo es noch hakt.
Konsumrückgang, internationale Konflikte und allgemeine Unsicherheiten belasten die Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit liegt in Baden-Württemberg bei 4,7 Prozent und ist damit um 0,3 Prozent höher als vor einem Jahr, berichtete die Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann. „Wirtschaftspolitik findet vor allem auf Bundes- und EU-Ebene statt, aber auch das Land kann etwas tun und tut auch etwas“, sagte sie.