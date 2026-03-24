Diskussion in Kappel-Grafenhausen: So äußerten sich die Gemeinderäte zu den Krematoriums-Protesten

Der Gemeinderat hat einstimmig dafür votiert, dass eine Einäscherungsanlage im Gewerbegebiet Grafenhausen zulässig ist – trotz Protesten der Bevölkerung.
Ohne Gegenstimmen und Enthaltungen entschied der Gemeinderat am Montagabend, dass ein Krematorium im Gewerbegebiet Grafenhausen grundsätzlich infrage kommt. Und das, obwohl sich einige Kritiker zu Wort gemeldet hatten, ehe abgestimmt wurde. Einige Bürger richteten in der Frageviertelstunde das Wort an die Verwaltung – oft eher in Form von Aussagen als Fragen.