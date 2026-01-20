Diskussion in Friesenheim: So hat sich Roland Mack bei Philipp Amthor über die Bürokratie beschwert

Bei einem Podiumsgespräch forderte Roland Mack von Staatssekretär Philipp Amthor weniger Vorschriften für Betriebe. Die müssten entlastet werden, so der Europa-Park-Chef.
Zahlreiche Beschäftigte in deutschen Betrieben erleben es täglich: Fast jeder Arbeitsschritt bringt Formulare mit sich. Dokumentations- und Berichtspflichten, Auflagen zum Schutz von Personal und Umwelt kosten die Firmen indes nicht nur Nerven, sondern auch viel Geld. Konkret 67 Milliarden Euro jährlich – so teuer kommt laut einer Studie des Verbands der Pharma-Unternehmen die Bürokratie die deutsche Wirtschaft jährlich zu stehen.