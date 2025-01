Diskussion in Calw: Ein Hallenbad auf dem Wimberg?

Bundestags-Kandidat im Nordschwarzwald Mack will mehr Pragmatismus wagen

Klaus Mack tritt zum zweiten Mal für die CDU als Direktkandidat bei der Bundestagswahl an. Er will sein Mandat verteidigen, sich für den Ausbau der digitalen Infrastruktur einsetzen – und fordert weniger Ideologie in der Energiewende.