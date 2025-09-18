Balingen strebt Verbot an: Prostitution wäre nur in Gewerbegebiet möglich

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses waren sich überwiegend einig: Prostitution soll verboten werden. Wie sich das auf Betroffene auswirkt, stand dabei jedoch nicht im Vordergrund.
Verbieten oder nicht verbieten? Diese Frage müssen sich die Verantwortlichen Ausschussmitglieder, Gemeinderäte sowie Bürgermeister Ermilio Verrengia und Oberbürgermeister Dirk Abel stellen. Denn seit Balingen mehr als 35.000 Einwohner hat, greift das generelle Prostitutionsverbot nicht mehr – wobei zu beachten ist, dass eine entsprechende Genehmigung einzuholen ist.