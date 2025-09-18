Balingen strebt Verbot an: Prostitution wäre nur in Gewerbegebiet möglich

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses waren sich überwiegend einig: Prostitution soll verboten werden. Wie sich das auf Betroffene auswirkt, stand dabei jedoch nicht im Vordergrund.

Verbieten oder nicht verbieten? Diese Frage müssen sich die Verantwortlichen Ausschussmitglieder, Gemeinderäte sowie Bürgermeister Ermilio Verrengia und Oberbürgermeister Dirk Abel stellen. Denn seit Balingen mehr als 35.000 Einwohner hat, greift das generelle Prostitutionsverbot nicht mehr – wobei zu beachten ist, dass eine entsprechende Genehmigung einzuholen ist.

Wird die Zahl von 50.000 Einwohnern überschritten, darf Prostitution nicht mehr für das gesamte Gemeindegebiet, sondern nur für Teile dieses Gebiets verboten werden.

Position der Stadt

Die Stadtverwaltung strebt bei diesem Thema bereits mit einem weiten Blick in die Zukunft ein klares Ziel an: Prostitution soll in Balingen so weitreichend wie möglich verboten werden. Der einzige Bereich, in dem ein solches Gewerbe denkbar – oder zumindest schwer vermeidbar – wäre, sei ein großflächiges Gewerbegebiet, sagte Baudezernent Michael Wagner in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwochabend.

„Wir streben eine ähnliche Regelung an, wie sie in Albstadt bereits gilt“, so Wagner. Dort ist Prostitution verboten.

Um das zu erreichen, muss ein Bordellstrukturkonzept erstellt werden. Darüber wurde daher zunächst im Technischen Ausschuss diskutiert und abgestimmt. Einig waren sich die Mitglieder, dass das Thema angegangen werden muss und, dass die Stadt in der Lage sein soll, die Situation zu lenken.

Das sagt der Ausschuss

„Es wäre mir aber wichtig einen Überblick über die gesamte Situation zu bekommen“, sagte dazu Angela Godawa (SPD).

Einwände gab unter anderem Klaus Hahn (CDU) zu Bedenken: „25 000 Euro für die Erstellung eines solchen Konzepts sind viel Geld“, meinte er und wollte wissen, ob die Stadtverwaltung ein solches nicht selbst erstellen könnte. Baudezernent Wagner antwortete, dass dies personell nicht stemmbar sei. Zudem merkte Hahn an, dass ein Verbot die Stadt Steuereinnahmen kosten würde. Auch darüber müsse man nachdenken. Zumal ein gewisser Bedarf scheinbar vorhanden sei.

Lediglich Uwe Jetter (Grüne) stellte in Frage, ob ein Verbot tatsächlich der richtige Weg für Betroffene sei. „Das Thema kann man grundsätzlich anders angehen, das sieht man in Ländern wie Schweden“, gab er zu bedenken. Dort werden nicht Prostituierte bestraft, sondern Freier.

Das sagt der Opferschutz

Einen Einblick in die Lage von Betroffenen gab Heike Dachs, Außenstellenleitung Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer Weißer Ring Zollernalbkreis im Gespräch mit unserer Redaktion. Denn ob ein Verbot von Prostitution die richtige Entscheidung ist, ist fragwürdig. „Ein Verbot drängt Betroffene weiter in die Illegalität“, sagt sie. „Wenn etwas passiert, können sich viele keine Hilfe suchen, weil sie sich selbst strafbar gemacht haben.“

Bei der Opferhilfe im Zollernalbkreis haben sich bislang noch keine Frauen speziell wegen Prostitution gemeldet, erzählt sie. „Das liegt allerdings daran, dass die Betroffenen zunächst gar nicht realisieren, dass sich prostituieren“, erklärt sie. Meist kämen die Frauen aufgrund von häuslicher Gewalt auf die Beratungsstelle zu.

„Im weiteren Gespräch stellt sich dann heraus, dass auch sexuelle Gewalt ein Thema ist.“ Das mache auch die Frage nach der Freiwilligkeit der Ausübung von Prostitution nur schwer beantwortbar. „Wer das tut, weil zuhause eine Familie ernährt werden muss, macht das noch lange nicht unbedingt freiwillig“, so Dachs. „Das ist kein Job wie jeder andere. Man kommt da nur schwer wieder raus.“ Wer erpresst oder mit Gewalt gezwungen wird, wolle das oft nicht eingestehen.

„Ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, täglich mit mehreren fremden Männern zu verkehren“, sagt sie. „Und ich kenne keine andere Frau, die es kann.“ Betroffene würden sich oft mental von ihrem Körper abspalten, um ihren Verstand vor dem zu schützen, was dem Körper passiert. „Die Frauen reagieren dann mit einer Art von Gleichgültigkeit und Emotionslosigkeit, was aber nicht bedeutet, dass es ihnen gut geht“, so Dachs.

Hilfsangebote für Betroffene im Zollernalbkreis

Beratungsstelle Häusliche Gewalt Landratsamt Zollernalbkreis

Die Beratungsstelle verweist in akuten Situationen an den Polizei-Notruf 110 oder das Hilfetelefon 116 016. Ebenso kann an verschiedene Interventionsstellen im Zollernalbkreis verwiesen werden, darunter unter anderem das Caritas-Zentrum Albstadt (Telefon 07431/95 73 20), die Diakonische Bezirksstelle Balingen (Telefon 07433/16 07 30) und Caritasverband des Dekanat Zollern (07471/93 32 10). Ebenso können Beratungsstellen direkt kontaktiert werden:

Feuervogel

Die Informations- und Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt im Zollernalbkreis ist unter Telefon 07433/27 70 00, per E-Mail an info@feuervogel-zollernalbkreis.de, oder über die Homepage www.feuervogel-zollernalbkreis.de/kontakt/ erreichbar.

Weißer Ring

Die Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer ist unter Telefon 0151/55 16 46 32, per E-Mail an zollernalbkreis@mail.weisser-ring.de, oder über die Homepage zollernalbkreis-baden-wuerttemberg.weisser-ring.de erreichbar. Die Kontaktzeiten sind montags von 10 bis 12 Uhr, dienstags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags 9 bis 11 Uhr.

Frauenhaus

Unterstützung und Beratung für gewaltbetroffene Frauen wird unter Telefon 07433/84 06, per E-Mail an info@frauenhaus-zak.de, oder über die Homepage www.frauenhaus-zak.de/kontakt/ angeboten. Die Bürozeiten sind montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags bis freitags von 13 bis 15.30 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten kann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden.

PROUT in Reutlingen

Die Beratungsstelle für Sex-Arbeiterinnen kann unter Telefon 0152/28 71 65 42, per E-Mail an kontakt@prout-rt-tue.de, oder über die Homepage aidshilfe-tuebingen-reutlingen.de/soziale-arbeit-2/prout/ kontaktiert werden. Öffnungszeiten sind dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr.

Gewaltambulanz Stuttgart

Nach einer Straftat können in der Gewaltambulanz im Klinikum Stuttgart Beweise anonym und ohne automatisch folgende Strafanzeige gesichert und gelagert werden.