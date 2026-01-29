Diskussion im Schopfheimer Rathaus: Klare Absage an Wohnen auf dem Golfplatz-Areal

Tiny Houses nur für Touristen, ein neues Stadtquartier auf keinen Fall: Eine weitgehende Absage erteilte der Bauausschuss Ideen fürs Golfplatzareal in Ehner-Fahrnau.
Visionen unterschiedlicher Reichweite hat Jan Hinzpeter als Betreiber und Eigentümer für das Areal rund um den Golfplatz zwischen Schopfheim-Fahrnau und Hausen entwickelt. Im Bauausschuss am Mittwoch präsentierte er seine Ideen persönlich und stellte sich den Fragen des Gremiums. Das indes reagierte verhalten und zeigte sich damit auf Linie der Verwaltung.