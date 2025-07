Diskussion im Ortschaftsrat: Warum manche Badegäste in Nonnenweier für Ärger sorgen

1 Nicht alle Badegäste halten sich an die Regeln. Foto: Gemeinde Am Baggersee im Schwanauer Ortsteil Nonnenweier herrscht viel Betrieb. Dem Ortschaftsrat sind Besucher, die sich nicht an die Regeln halten, ein Dorn im Auge.







Als „Remmidemmi“ bezeichnete Ortschaftsrat Jürgen Zimmer die Situation am Nonnenweierer Badesee. An dem stark frequentierten Gewässer sei immer wieder hinterlassener Müll zu finden. Auch andere Vorschriften würden oft missachtet, beklagte Zimmer bei der Sitzung des Gremiums. Hunde seien an dem See verboten, ebenso das Grillen. Er schlug vor, an der Schranke auf dem Weg zum Wasser ein Schild mit den Regeln anzubringen.