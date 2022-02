Zweifel an Nutzen und Effektivität eines Klimaschutzmanagers im Kreis Rottweil bleiben

1 Roland Stolarczyk verlässt den Landkreis Rottweil im Mai. Foto: Cools

Wie geht es in Sachen Klimaschutz weiter, nachdem der aktuelle Klimaschutzmanager ab Mai den Landkreis Rottweil verlässt? Am Montag musste der Kreistag Farbe bekennen und entscheiden, welchen Stellenwert das Thema künftig einnehmen soll.















Kreis Rottweil - Wie geht man ein globales Problem lokal an? Braucht man überhaupt einen Klimaschutzmanager? Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Und in welchem Verhältnis stehen Kosten und Nutzen? Alle diese Fragen kamen im Kreistag im Zuge der Diskussion um eine Nachbesetzung der Stelle von Roland Stolarczyk auf.

Seit 2018 ist er beim Landkreis Rottweil beschäftigt, zum 15. Mai scheidet er aus. Noch bis Ende Februar 2023 läuft die Förderung des Klimaschutzmanagements. Für die Stelle sind laut Verwaltung jährlich zwischen 59 000 und 85 000 einzuplanen.

Im Verwaltungsausschuss hatte man bereits geklärt, dass die Aufgaben Stolarczyks nicht mit vorhandenem Personal des Landratsamtes oder der Energieagentur abgedeckt werden können. Die Entscheidung war auf die Kreistagssitzung vertagt worden.

Klimaneutral bis 2040?

Darin berichtete Roland Stolarczyk über seine Aufgaben und stellte klar, dass man ohne die Nachbesetzung seiner Stelle wohl nicht das Ziel "Klimaneutrale Kommunalverwaltung bis 2040" erreichen werde.

Der European Energy Award, der von manchem Kreisrat als Image-Maßnahme bezeichnet worden war, sei eine Art Qualitätssicherung, die ein konsequentes Klimaschutzkonzept ermögliche, erklärte Stolarczyk. Denn um den Award zu bekommen, müssten konkrete Klimaschutzmaßnahmen vorangebracht und realisiert werden.

Des Weiteren würden diese Maßnahmen auf ihren Nutzen überprüft, also beispielsweise ergründet, wie viel CO durch eine Maßnahme eingespart werden konnte. Der Klimaschutzmanager sorge für die Umsetzung der Maßnahmen, die im vom Kreistag abgesegneten Energiepolitischen Arbeitsprogramm stehen. Dazu gehört beispielsweise die Aktion Stadtradeln, aber auch die Umrüstung des kreiseigenen Fuhrparks, durch die man schon 164 Tonnen CO habe kompensieren können. Man habe ein gutes Fundament geschaffen, das man nicht aufgeben sollte, meinte Stolarczyk. Ohne einen Klimaschutzmanager könnte ein Großteil der Maßnahmen nicht umgesetzt werden, stellte Landrat Wolf-Rüdiger Michel klar.

FWV-Kreisrat Markus Huber sah die Gefahr, sich bei den Maßnahmen zu sehr im "Klein-Klein" zu verzetteln. Hermann Acker (FWV) meinte, es bestehe kein Zweifel daran, dass die Stelle nachbesetzt werden müsse, jedoch sollte auch Aufgabenkritik betrieben werden, fand er. So sei Gebäudemanagement deutlich wichtiger als das Stadtradeln beispielsweise. Zudem solle evaluiert werden, inwiefern man die Kommunen beim Thema Klimaschutz besser unterstützen könne.

Befristet ausschreiben

"Klimaschutz geht uns alle etwas an", sagte Berthold Kammerer (SPD). Eigentlich sollte die Stelle des Klimaschutzmanagers unbefristet ausgeschrieben werden, fand er, denn bei der guten bisherigen Arbeit und einem so wichtigen Thema sollte nicht gespart werden, andererseits dürfe man den Verlust der Förderung nicht riskieren. Deshalb schlug er vor, dem Beschlussvorschlag zu folgen und die Stelle befristet auszuschreiben und Stolarczyks Nachfolger nach Ablauf des Förderzeitraums eine unbefristete Übernahme in Aussicht zu stellen.

Christoph Maaß (AfD) war anderer Meinung. Zwar sei er für Klimaschutz, lehne aber "uneffektive, bürokratische und symbolische Maßnahmen" ab. Mit der Energieagentur greife man auf eine professionale Energieberatung zurück, die weitere Instrumente entbehrlich mache.

Gerhard Aden (FDP) verwies auf einen Nettoressourcenbedarf in Höhe von rund 180 000 Euro für den Bereich Klimaschutzmanagement im Haushalt und sprach von einem globalen Thema, einer teilweise unbarmherzig vorangetriebenen Klimaschutzdiskussion, moralischem Druck und davon, dass Kosten und Nutzen der Maßnahmen in keinem Verhältnis stünden.

Landrat Michel erinnerte daran, dass es um die Nachbesetzung der Stelle gehe und nicht um die Folgekosten für Maßnahmen des Programms, das vom Gremium genau so beschlossen worden sei.

Arbeitsmarkt wird enger

Ruth Hunds (SPD) meinte, wer den zusätzlichen Personalbedarf für das Thema Klimaschutz nicht sehen wolle, der verschließe die Augen vor den Auswirkungen des Klimawandels. Kosten müsse die Gesellschaft vor allem auch dann tragen, wenn es zu Katastrophen, wie der im Ahrtal, komme. Ihr gehe der Beschlussvorschlag sogar nicht weit genug. Es werde sicher nicht leicht, so einen Nachfolger für Stolarczyk zu finden.

Michel gab ihr Recht. Der Arbeitsmarkt werde enger, und Interessenten, die etwas bewegen wollten, würden sicher eher einen Arbeitgeber auswählen, der voll und ganz hinter dem Thema Klimaschutz stehe. Letztlich wurde die befristete Ausschreibung bei wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen beschlossen.