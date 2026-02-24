Diskussion im Gremium: Darum sorgte das Löschwasserkonzept für Ärger im Schwanauer Gemeinderat

Um sich einen Überblick über den Zustand der Versorgung zu beschaffen, hat die Gemeinde geplant, sich ein Konzept erstellen zu lassen. Doch der Rat stimmte erstmal nicht zu.
Die Wasserversorgung in Schwanau hat in der Vergangenheit schön öfter Fragen und Diskussionen aufgeworfen. Im Bereich Trinkwasser sind nur Teilgebiete an die zentrale Versorgung des Wasserversorgungsverbands Ried angeschlossen, für viele Schwanauer Bürger ist es üblich, das Trinkwasser aus dem eigenen Brunnen zu beziehen. Auch beim Löschwasser läuft in der Gemeinde viel über Brunnen, 54 Stück sind dafür im Einsatz, deren baulicher Zustand, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit unterschiedlich ausgeprägt sind, heißt es in der Beschlussvorlage der Gemeinderatssitzung. Dort sollte über die Auftragsvergabe für ein Löschwasserkonzept abgestimmt werden.