Die Hauptstraße soll einen neuen Anziehungspunkt erhalten: Die „Jack Inn“-Bar von Marie Hoff erweitert in das frühere Ladengeschäft von Sport Huber.

Die davor geplante Gartenwirtschaft würde sich auf das in Arbeit befindliche Verkehrskonzept auswirken, zudem müsste ein Teil der „Salmen“-Gartenwirtschaft weichen. Darum sollte der Gemeinderat am Mittwoch über den Antrag auf Sondergenehmigung abstimmen: Parken oder sitzen?

Die Schaufenster sind abgeklebt, die Handwerker schon zugange: „Der Bau hat zeitgleich begonnen, wie der Antrag auf Sondernutzung bei uns eingegangen ist“, erklärte Bürgermeister Thomas Geppert in der Gemeinderatssitzung. Eröffnet werden soll die „Jack Inn“-Erweiterung laut Beratungsvorlage noch diesen Sommer, unmittelbar nach Abschluss des Innenausbaus.

Bei der kniffligen Entscheidung muss die Gemeinde vermitteln

Getränke und Baguettes soll’s dann nicht nur im ehemaligen Sportartikelgeschäft geben, sondern auch in einer neuen Gartenwirtschaft davor: Auf 30 bis 35 Quadratmetern sollen sechs Tische mit je sechs Stühlen sowie vier Sonnenschirme aufgestellt werden. Im Gegenzug müsste der „Salmen“ auf seinen Fahrradständer sowie auf ein bis zwei Tische verzichten. „Da ist die Stadt in der Vermittlerrolle“, so Geppert.

Allerdings war die Fläche der neuen Gartenwirtschaft in den ersten Ideen des Büros Fichtner Water & Transportation für das in Arbeit befindliche Verkehrskonzept auch als mögliche Fläche für Motorradstellplätze skizziert.

„Allzu viele Ausweichflächen für Motorradparkplätze haben wir nicht.“ Darum stelle sich mit dem Antrag des „Jack Inn“ ein Stück weit eine Grundsatzfrage: „Wenn das ein oder andere Ladengeschäft reaktiviert würde, was macht man dann? Gibt man dann eventuelle Parkzonen wieder frei?“, hieß es.

„Ich habe selten da ein Motorrad stehen sehen. Motorräder stehen alle vorm Rathaus oder sonst irgendwo“, kommentierte das Gemeinderat Georg Schmieder (FWV). Er wünschte sich aber bei der Gestaltung der Gartenwirtschaften mehr Einheitlichkeit: „Das finde ich nicht besonders schön.“ Auch wenn es optisch „teilweise ein bissel wild aussieht“, betonte Carsten Boser (Grüne): „Für mich ist das völlig undenkbar, da unten fünf Motorrad-Stellplätze an den Straßenrand zu ballern.“

Rätin regt Überarbeitung der Satzung aus den 90er-Jahren an

Inge Schoch (SPD) regte eine Überarbeitung der aus den 90er-Jahren stammenden Gestaltungssatzung an. Motorrad-Stellplätze an dieser Stelle schloss auch sie aus.

Beim Thema Gartenwirtschaften habe die Stadt in den letzten Jahren „im Sinne der Entwicklung auch weggeschaut“, sagte Geppert. Gestalterische Vorgaben müssten in die Regelung für die Sondernutzung aufgenommen werden. „Die Frage ist: Hält man es durch?“ „Wenn eine Gastronomie aufmacht, müssen wir das bewilligen, mit allen Widrigkeiten die aufkommen“, sagte Thomas Schmider (FWV). „Für mich gilt das Prinzip: Gartenwirtschaft vor Motorrad-Stellplätzen“, sagte Peter Ludwig (CDU).

Wir müssen realistisch sein: Das Bild in der Hauptstraße wird sich in den nächsten Jahren ändern“, betonte Pascal Schiefer (CDU): „Ich bin ja froh, dass wir Nutzung haben. Dass wir wieder großartig Einzelhandel nach Wolfach bekommen, das ist völlig illusorisch. Alles, was Leben in die Stadt bringt, ist gut.“ Einstimmig billigte der Rat die Sondernutzung fürs „Jack Inn“.

Abstimmung

Die Mehrheit des Rats sprach sich dafür aus, das Thema Gestaltung der Gartenwirtschaften klarer abstecken zu wollen. Zuständig dafür ist der Technische Ausschuss. Kordula Kovac (CDU) warb dafür, das Thema im Gemeinderat zu behandeln. Die Mehrheit beschloss die Diskussion im Ausschuss.