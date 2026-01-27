Diskussion im Gemeinderat: Warum der „Bau-Turbo“ in Neuried gemischte Gefühle auslöst

Kommunen dürfen Wohnbauprojekte seit November 2025 dank einer neuen Regelung selbst in die Hand nehmen. Die Idee kam beim Neurieder Gremium gut an, löste aber auch Unsicherheit aus.

Konkret geht es um das „Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung“, das Ende Oktober 2025 in Kraft getreten ist. Dessen Auswirkung auf Neuried stellte Bauamtsleiter Peter Winkels in der vergangenen Gemeinderatssitzung vor. Der große Vorteil der neuen Regelung liege darin, dass die Gemeinde unter bestimmten Voraussetzungen auf zeitintensive Bebauungsplanverfahren verzichten könne.

Zudem werde nun die Gemeinde und deren Gremien die alleinige Prüfungshoheit über Anträge haben. Dafür wurde die sogenannte Zustimmung der Gemeinde in das Baugesetzbuch eingeführt. „Es ist eine Chance für die Gemeinde, da Planungsschritte wegfallen. Gleichzeitig bedeutet die Änderung eine erhöhte Eigenverantwortung“, unterstrich Winkels. Nun sei die Gemeinde im Einzelfall für die Abwägung zuständig, ob Wohnbauvorhaben erlaubt werden oder nicht. Musste früher der Bebauungsplan geändert werden, könne man nun im Einzelfall abweichen.

Die Sonderregelung des „Bau-Turbo“ ermögliche die Abweichung von nahezu allen Vorschriften im Baugesetzbuch, aber nur nach Zustimmung der Gemeinde.

Eine Check-Liste soll der Gemeinde helfen

Um eine Entscheidung zu treffen, habe die Verwaltung eine Check-Liste erstellt, mit der man unter anderem die technische Infrastruktur oder die städtebauliche Verträglichkeit prüfen könne, erklärte der Bauamtsleiter. Der Aufbau solle dreistufig aussehen: Zuerst sondiere man das Vorhaben frühzeitig mit dem Antragsteller, dann entscheide man über die Zustimmung und leite anschließend das formelle Genehmigungsverfahren ein.

Uta Adam (FWV) sah darin „eine gute Chance, mitzubestimmen“. Sie hoffe jedoch, dass der Gemeinderat gut auf das komplexe Thema vorbereitet werde, das auch Gefahren berge. Daher schlug sie Schulungsmaßnahmen vor. „Es wird Fortbildungsmöglichkeiten geben“, versprach Winkels.

Auch Michaela Karl (UL) schloss sich dem Bedenken ihrer Kollegin an und verlangte, ausführlich informiert zu werden. Die Regelungen seien teilweise sehr undurchsichtig, man müsse genau aufpassen, was der Bauherr plane. „Der ‚Bau-Turbo’ ist für die Behörden und Juristen Neuland, da müssen wir erst wachsen“, antwortete Winkels. Zudem werden nicht alle Bebauungspläne außer Kraft gesetzt, viel werde weiterhin wie gewohnt gebaut.

Räte freuen sich und sind gleichzeitig besorgt

Jochen Strosack (FWV) plädierte ausdrücklich für den „Bau-Turbo“, denn „statt Regeln gibt es jetzt Verantwortung“. Das Gremium habe sich oft geärgert, dass wegen der Kleinigkeiten der Bau nicht möglich sei. Man solle froh sein, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit zur Mitbestimmung erlaube. Denn: „Wir wissen, wie es vor Ort aussieht“, stellte Strosack klar. Daher habe er keinerlei Bedenken.

Sein Ratskollege Ralf Wollenbär (FWV) forderte ebenfalls „ein bisschen Mut, Entscheidungen zu treffen“. Er fragte nach, wie gut die Voraussetzungen im Bauamt seien, um die Anträge zu bearbeiten. Da durch das neue Gesetz Bebauungsplanverfahren eingespart werden können, bleibe mehr Zeit für die kommenden Wohnbauanträge, war sich der Bauamtsleiter sicher.

„Werden andere Verbände noch angehört, wenn etwa ein Investor am Ortsrand bauen will?“, hakte Axel Fischer (UL) nach. Die Träger öffentlicher Belange werden immer noch berücksichtigt, versicherte Winkels. Zudem könne die Gemeinde dem Antrag nicht entsprechen, wenn Unsicherheiten bestehen würden.

Der Umfang der Dokumentation ist noch nicht klar

Bernd Reinholdt sah es ähnlich wie Strosack: „Das ist eine zeitgemäße Entwicklung, die wir uns doch immer gewünscht haben.“ Aus diesem Grund erachte er den Vorschlag der Verwaltung, den „Bau-Turbo“ in der geplanten dreistufigen Form zu integrieren, als sinnvoll.

„Besonders im Außenbereich müssen wir aufpassen“, merkte Thomas Eble (FWV) an. Er schlug vor, Bereiche zu sperren, in denen eine Bebauung nicht erwünscht sei. Hans-Jörg Hosch (UL) erkundigte, sich wie genau die Dokumentation der Entscheidung ausfallen müsse. Dies sei noch unklar, da selbst Juristen sich bei Fortbildungen noch unsicher waren, berichtete Winkels.

Bürgermeister Tobias Uhrich sah es als „wichtiges Thema“ an und versprach, die Anregungen bezüglich Fortbildungen mitzunehmen. Der Gemeinderat votierte einstimmig für eine Implementierung des „Bau-Turbo“ in einem dreistufigen Verfahren.

Kritik durch Zuhörer

Nach der Entscheidung über den „Bau-Turbo“ setzte ein Zuhörer zur Kritik an dem Vorhaben an, auf das die Gemeinderäte nicht ansatzweise vorbereitet seien. Bürgermeister Tobias Uhrich verwies darauf, dass Zuhörer in der zweiten Fragestunde nicht auf Tagesordnungspunkte eingehen dürfe. Der Mann setzte sich daraufhin enttäuscht wieder hin.