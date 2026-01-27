Diskussion im Gemeinderat: Warum der „Bau-Turbo“ in Neuried gemischte Gefühle auslöst

Kommunen dürfen Wohnbauprojekte seit November 2025 dank einer neuen Regelung selbst in die Hand nehmen. Die Idee kam beim Neurieder Gremium gut an, löste aber auch Unsicherheit aus.
Konkret geht es um das „Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung“, das Ende Oktober 2025 in Kraft getreten ist. Dessen Auswirkung auf Neuried stellte Bauamtsleiter Peter Winkels in der vergangenen Gemeinderatssitzung vor. Der große Vorteil der neuen Regelung liege darin, dass die Gemeinde unter bestimmten Voraussetzungen auf zeitintensive Bebauungsplanverfahren verzichten könne.