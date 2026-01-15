Diskussion im Gemeinderat: Die Feuerwehr braucht ein neues Fahrzeug – schon wieder

Ein durchgerostetes Löschfahrzeug der Rottweiler Feuerwehr setzt den Gemeinderat unter Druck. Ein Ersatz muss her, doch die Kosten sind immens.
Wo kommt denn das Problem plötzlich her? Das fragte sich in der Sitzung des Rottweiler Gemeinderats am Mittwochabend so mancher Rat, als es darum ging, grünes Licht für die Bestellung eines neuen Einsatzfahrzeugs für die Rottweiler Feuerwehr zu geben. Denn eigentlich hatte der Gemeinderat erst im November 2025 über den Ersatz eines MLF – eines Mittleren Löschfahrzeugs – beraten, dessen Kosten für Irritation gesorgt hatten.