Diskussion im Gemeinderat: Darum kritisiert die Lahrer Grünen-Fraktion das Aus des Anruf-Sammel-Taxis

Das Angebot wird auf Beschluss des Rats Ende des Jahres eingestellt. Ein Änderungsantrag der Grünen hatte letztlich keinen Erfolg.
Die Pläne, das von sieben Kommunen und dem Kreis bezuschusste Anruf-Sammel-Taxi (AST) zum Jahresende einzustellen, sind schon länger bekannt (wir haben berichtet). Nun hat der Lahrer Gemeinderat dem Ansinnen seinen Segen gegeben. Damit soll der Ergebnishaushalt um einen mittleren fünfstelligen Betrag entlastet werden. Bereits im Juni hatten sich die Bürgermeister der beteiligten Kommunen – neben Lahr sind das Friesenheim, Kippenheim, Meißenheim, Schwanau, Seebach und Schuttertal – mehrheitlich dafür ausgesprochen, das AST zum Jahresende einzustellen.