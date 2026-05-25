Diskussion im Gemeinderat: Bitz sieht Albstädter Pläne für Reform im Forstbereich kritisch

Die Stadt Albstadt plant, ihren Forstbetrieb neu zu strukturieren – mit Folgen für die Außenbezirke Bitz, Winterlingen und Straßberg.
Die derzeitige Organisation des Bitzer Forstbetriebs liegt in zweierlei Händen. Die Wirtschaftsverwaltung, insbesondere der Holzverkauf, und der Revierdienst sind beim Forstbetrieb der Stadt Albstadt angesiedelt. Die forsttechnische Betriebsleitung und die sogenannten hoheitlichen Tätigkeiten übernimmt wiederum die Untere Forstbehörde des Landratsamtes – wohlgemerkt kostenlos.