Diskussion im Gemeinderat: Bitz sieht Albstädter Pläne für Reform im Forstbereich kritisch

Die Stadt Albstadt plant, ihren Forstbetrieb neu zu strukturieren – mit Folgen für die Außenbezirke Bitz, Winterlingen und Straßberg.

Die derzeitige Organisation des Bitzer Forstbetriebs liegt in zweierlei Händen. Die Wirtschaftsverwaltung, insbesondere der Holzverkauf, und der Revierdienst sind beim Forstbetrieb der Stadt Albstadt angesiedelt. Die forsttechnische Betriebsleitung und die sogenannten hoheitlichen Tätigkeiten übernimmt wiederum die Untere Forstbehörde des Landratsamtes – wohlgemerkt kostenlos.

Nun könnte sich diese Organisationsform für den Bitzer Forst verändern. Denn: Die Stadt Albstadt plant die Einrichtung eines sogenannten gemeinschaftlichen körperschaftlichen Forstamts (KFA) mit den von ihr betreuten Gemeinden Bitz, Winterlingen und Straßberg zum 1. Januar 2027. Der Gemeinderat der Stadt Albstadt hat einen entsprechenden Beschluss bereits gefasst. Hintergrund für diese Pläne sind der krankheitsbedingte Ausfall des Abteilungsleiters Forst bei der Stadt Albstadt sowie die Altersstruktur in der Abteilung.

Albstadt will Forst zukunftsfähig aufstellen

Mit der neuen Organisationsform, so die Vorstellung in Albstadt, soll die Forstabteilung zukunftsfähig aufgestellt werden. Unter anderem würde durch die Gründung eines KFA eine Vertretungslösung geschaffen.

Der Kern der Strukturreform: Mit der Gründung eines KFA übernimmt der Albstädter Forstbetrieb zusätzlich die hoheitlichen Aufgaben im Stadtwald sowie die der bisherigen Partnerkommunen. Diese forsttechnische Betriebsleitung hat die Aufgabe, die biologischen Ziele der Waldbewirtschaftung mit den wirtschaftlichen Zielen sowie gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Hinzu kommen Aufgaben wie etwa Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange oder die Zusammenarbeit mit übergeordneten Behörden. Diese Tätigkeiten müssen von einer forstlich ausgebildeten Person des höheren Dienstes ausgeübt werden.

Umlandgemeinden sehen Vorgehen kritisch

Körperschaftliche Forstämter erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung in Höhe von zehn Euro pro Hektar forstlicher Betriebsfläche. Nach der Berechnung der Stadt Albstadt könnten mit dieser Entschädigung die zusätzlichen Personalkosten für die forsttechnische Betriebsleitung gedeckt werden, heißt es in der Sitzungsvorlage der jüngsten Bitzer Gemeinderatssitzung. Nach derzeitigem Stand – würden Bitz, Winterlingen und Straßberg mitmachen – könnte durch den Zuschuss gar ein Überschuss von 4500 Euro jährlich erzielt werden.

Doch die Umlandgemeinden sehen das Vorhaben der Stadt Albstadt durchaus kritisch, wie die Bitzer Bürgermeisterin Raphaela Gonser in der Sitzung betonte. Der von der Stadt Albstadt berechnete Überschuss, rechnet die Rathauschefin vor, könnte beispielsweise im Falle von Tariferhöhungen oder zusätzlichem Personalbedarf schnell in Mehrkosten für die Gemeinden umschlagen. Beim Landratsamt hingegen seien die hoheitlichen Aufgaben kostenlos.

Noch keine finale Entscheidung

„Welche Vorteile haben wir denn durch die neue Organisationsform?“, wollte Gemeinderat Frank Hohnwald wissen. Zwar wären alle Forstangelegenheiten durch das KFA Albstadt für Bitz aus einer Hand geregelt; die Wege nach Albstadt zudem kurz. Aber fachlich, so Raphaela Gonser, verändere sich nichts. Gemeinderat Mathias Beck warnte, dass die Zuschüsse des Landes auch gekürzt werden könnten. Zudem verwies er auf die Untere Forstbehörde als Kontrollinstanz, die durch die potenzielle neue Struktur wegfallen würde.

Eine finale Entscheidung, ob Bitz sich dem Albstädter KFA anschließt, sollte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung noch nicht getroffen werden. Lediglich ein Signal nach Albstadt, ob die Kommune es sich grundsätzlich vorstellen könnte, in der neuen Organisationsform mitzumachen, sei zu senden, erläuterte Raphaela Gonser weiter.

Und dieses Signal sendete der Gemeinderat mehrheitlich bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung. Voraussetzung einer Teilnahme sei jedoch, dass für die Gemeinde Bitz keine Mehrkosten entstehen. „Noch sind viele Fragen offen“, erklärte Gonser weiter. Wichtig sei auch, ob die Gemeinderäte in Winterlingen und Straßberg die Albstädter Pläne goutieren. Denn: Wenn eine Kommune aussteigt, sinkt auch der Zuschuss, da sich die forstwirtschaftliche Betriebsfläche reduzieren würde.