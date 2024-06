1 Zehra Vari sucht schon mehrere Jahre dringend Unterstützung in ihrem Salon. Eröffnet hat sie ihren Salon kurz vor dem coronabedingten Lockdown für Friseure. Foto: Jambrek

Der Fachkräftemangel ist in Schramberg mittlerweile weit verbreitet. Auf Anfrage unserer Redaktion sehen fast alle befragten Friseure in der Fünftälerstadt ein Problem bei der Rekrutierung gegeben.









Zu einer der Friseurinnen, die gerade dringend Unterstützung brauchen gehört die 37-jährige Zehra Vari. Kurz bevor der Lockdown für Friseure kam, eröffnete sie im Dezember 2020 ihren Salon „Hair Lounge by Zehra“ in der Straße An der Steige. Sie sucht gerade einen Friseursgesellen oder einen Auszubildenden. Zur Zeit schmeißt sie die Arbeit alleine und steht von morgens bis abends selbst im Salon. Für sie ist das eine stressige und belastende Situation, schildert sie im Gespräch mit unserer Redaktion.