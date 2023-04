Auch beim letzten Ortstermin im Rahmen der Quartiersgespräche im Waldtorort in Rottweil ist das Interesse ungebrochen. Das Mobilitätsteam der Stadtverwaltung stellt beim Rundgang die Pläne zum Kreisel vor.

Steil bergan in Richtung Hochturm ging es am Donnerstag beim letzten Ortstermin im Rahmen der Quartiersgespräche. Zum Abschluss stand der Waldtorort auf dem Plan. Und erneut waren gut 30 Anlieger gekommen, um den Ideen des Mobilitätsbeauftragten Horst Bisinger und seines Teams zu lauschen, sich aber auch selbst einzubringen.

Und zu Diskutieren gab es eine ganze Menge. Denn während für die anderen Quartiere bereits bei den Quartiersgesprächen im Kapuziner vielfältige Anregungen eingegangen waren, war der Plan im Waldtorort zu Beginn des Rundgangs noch nahezu ohne Pfeile über Einbahnregelungen ausgestattet. Einig waren sich allerdings alle in dem Punkt, dass der Verkehr deutlich verringert werden müsse.

Braucht man die Parkplätze in der Waldtorstraße

Diskutiert wurde auch über die Parkplätze in der Waldtorstraße. „Braucht man die als öffentliche Stellplätze, oder nicht“, war hier die Frage, die eindeutig mit „Ja“ beantwortet wurde. Eine Idee war, in diesem Bereich nur noch 30 Minuten Parken zuzulassen – mittels Brezeltaste. Das müsste reichen, um beim Bäcker einzukaufen, so die Meinung. „Der Mensch lebt aber nicht vom Brot allein“, betonte Stephan Drobny und plädierte für die Beibehaltung der jetzigen Regelung, wofür er viel Zustimmung erhielt.

Kapuzinerparkplatz ist meist voll

Kritisch sahen die Anwohner auch die Möglichkeit, dass sie mit ihren Anwohnerparkausweisen den Kapuzinerparkplatz nutzen können. „Der ist meistens voll. Auch an den Wochenenden. Und gerade jetzt über den Sommer ist der Kapuziner mit Hochzeiten ausgebucht. Da bekommt man kaum einen Platz“, sagte Drobny. Und dass eine Hochzeitsgesellschaft (mit High Heels und Geschenken) von der Großschen Wiese bis zum Kapuziner spaziere, das hielten die Anwesenden eher für unrealistisch und „lebensfremd“.

Beim Rundgang wurde auch der neuralgische Punkt vom Übergang der Flöttlinstorstraße in die Waldtorstraße diskutiert. Für Radfahrer sei die Engstelle bei der „APO“ sehr gefährlich, so die einhellige Meinung. Bisinger versprach, hier nach einer Lösung zu suchen. Wobei die Flöttlinstorstraße während des Verkehrsversuchs für Radfahrer gesperrt sei. Drobny informierte, dass sehr viele Schüler die Flöttlinstorstraße als Fahrradstrecke auf dem Schulweg nutzen würden, ebenso den Sonnenbuckel. Es kam dabei die Frage auf, wie man das während des Verkehrsversuchs regle. „Das muss man rechtzeitig mit den Schulen besprechen“, so die Idee von Simone Strasser vom Stadtmarketing.

Autofahrer fahren am Poller vorbei

Auch die Situation am Hochturm, wo offenbar – wie Reifenspuren zeigen – einige Autofahrer am Poller vorbeifahren, schaute sich die Gruppe vor Ort an. Wildes Parken und die Möglichkeit, die Strecke am Hochturm vorbei als Abkürzung zu nutzen, sollen künftig verhindert werden.

Großes Interesse bestand an der Kreiselplanung bei der Einfahrt in die Straße „Am Zwinger“. Horst Bisinger erklärte, dass drei Parkplätze wegfallen würden, um den Kreisel bauen zu können. Auch das Kreuz, das dort platziert ist, müsse weichen – es muss aus der Sonne, um weitere Schäden zu vermeiden.

Schramberger Straße wird 30er-Zone

In den nächsten Wochen werde zudem die innere Schramberger Straße als 30-er-Zone ausgewiesen, sagte er. Eine Einfahrt in die Stadt wird nach dem Bau des Kreisels von der Schramberger Straße her nicht mehr möglich sein. „Hier kann man dann nur noch rausfahren. Lediglich Busse, die Vertreter der Blaulichtfamilie und Radfahrer dürfen entgegen der Einbahnstraße fahren.