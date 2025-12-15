Discounterpreise: Bauern protestieren gegen niedrige Butter-Preise

Butter ist so günstig wie lange nicht, doch viele Landwirte sehen darin ein Problem. Deshalb protestieren sie mit Traktoren vor der Lidl-Zentrale.
Bad Wimpfen - Mit Traktoren haben Landwirte an verschiedenen Orten in Deutschland gegen niedrige Milch- und Butterpreise von Discountern protestiert. Vor der Zentrale von Lidl in Bad Wimpfen (Baden-Württemberg) zählte die Polizei rund 140 Fahrzeuge, der Verein "Land schafft Verbindung BW", ein Zusammenschluss aus Landwirten, ging hingegen von bis zu 250 Traktoren aus.