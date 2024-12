Discounter reagiert auf TikTok-Trend: Aldi Süd kündigt Verkauf von Dubai-Schokolade an

Aldi wird die Süßigkeitenregale seiner Filialen mit Dubai-Schokolade füllen. Der Discounter will noch in diesem Jahr die Trend-Tafeln verkaufen. Vom 16. Dezember an soll die mit Teigfäden und Pistaziencreme gefüllte Schokolade in den Filialen der Handelskette angeboten werden. Das bestätigte eine Aldi-Sprecherin am Montag auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Dubai-Schokolade soll in allen Filialen von Aldi Süd angeboten werden – also auch in den Läden in Baden-Württemberg. Die 100-Gramm-Tafeln stammen vom Hersteller Alyan und seien verfügbar „solange der Vorrat reicht“, sagt die Sprecherin. Ob es eine zeitlich begrenzte Aktion ist oder die Ware ins Sortiment aufgenommen werden soll, ist unklar. Zu konkreten Mengen will der Discounter keine Angaben machen.

Der Preis soll allerdings nicht ganz so üppig ausfallen wie bei anderen Schokoladenhändlern: 4,29 Euro will Aldi für eine Tafel der Dubai-Schokolade aufrufen. Das ist deutlich unter dem Preis, der im Internet für die meist limitierten Auflagen der Süßigkeit verlangt wird. Teilweise wollen private Verkäufer bis zu 100 Euro für eine Tafel.

Aldi orientiert sich an Lidl und Lindt

Aldi eifert mit der Aktion anderen Discountern nach, die ebenfalls auf den TikTok-Trend aufgesprungen waren. Unter anderem hatte Lidl angekündigt, Mitte Dezember eine eigene Variante der Trend-Schokolade auf den Markt zu bringen. Die Schokolade soll auf eine Stückzahl von 10.000 Tafeln limitiert sein. Der Preis ist bisher nicht bekannt. Lidl kündigte einen „gewohnt günstigen“ Preis für die 80-Gramm-Packungen an, der wohl unter fünf Euro liegen soll.

Auch auf Weihnachtsmärkten - unter anderem in Stuttgart - ist die Dubai-Schokolade eine Attraktion. Neben Glühwein und Bratwurst wird dort auch die beliebte Süßigkeit angeboten – wenn sie nicht schon ausverkauft ist. Denn noch immer ist die Schokolade schwer zu bekommen.

Auch bei Lindt waren die 1000 Tafeln der ersten Charge schnell ausverkauft. Und das, obwohl der Stückpreis bei 14,99 Euro lag. Das hielt Naschkatzen allerdings nicht davon ab, sich Mitte November stundenlang vor Filialen in ganz Deutschland einzureihen, unter anderem in der Calwer-Passage in Stuttgart.

In der Schokoladenhülle der Dubai-Tafeln steckt neben Pistaziencreme das sogenannte Engelshaar, auch als Kadayif bekannt. Die Teigfäden sind in der orientalischen Küche weit verbreitet und werden vor allem für Süßspeisen verwendet. Mittlerweile findet sich die süße Mischung nicht nur in Schokolade wieder, sondern wird auch in Kuchen, Eis und Tiramisu verarbeitet.