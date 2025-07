Netto-Filiale in Winterlingen öffnet wieder

1 Netto betreibt im Zollernalbkreis einige Filialen – in Winterlingen steht nun eine Wiedereröffnung bevor. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa Die Modernisierungsarbeiten in der Netto-Filiale in Winterlingen sind abgeschlossen. Nun steht ein Termin für die Wiedereröffnung fest.







Die Modernisierung der Netto-Filiale in Winterlingen ist offenbar abgeschlossen. Die Wiedereröffnung der Filiale in der Straße „Im Vogelherd“ ist für Dienstag, 29. Juli, geplant. Das teilt das Unternehmen in einer Presseinformation mit.