Der Lidl-Neubau wird am 19. Dezember eröffnet

Discounter in Meßstetten

1 Ab 19. Dezember können Lidl-Kunden auch wieder in Meßstetten ihre Einkäufe erledigen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Die Neueröffnung der Lidl-Filiale in Meßstetten erfolgt am Donnerstag, 19. Dezember.









Was lange währt wird endlich gut – und nun steht auch der Eröffnungstermin für die neue Lidl-Filiale in Meßstetten fest: Sie wird am Donnerstag, 19. Dezember, ab 7 Uhr ihre Pforten öffnen und ab da dann auch wieder ihren Meßstetter Kunden zur Verfügung stehen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag, 7 bis 21 Uhr.