Discounter in Grosselfingen: Erste Eindrücke von neuem Netto mit Bäckerei

8 Vertreter von Gemeinderat, Anwohner, Investor, Generalunternehmer, Architekt und Vertreter von Netto haben die neue Filiale am Montagabend eingeweiht. Foto: Kauffmann

Gemeinsam mit Anwohnern und Gemeinderäten wurde die neue Filiale des Netto-Markts in Grosselfingen am Montagabend eingeweiht. Die offizielle Eröffnung ist am Dienstag, 3. Dezember. Wir haben einige Eindrücke zusammengestellt.









Mehrfach hatte der Gemeinderat über den Neubau des Nettos beraten und vielleicht müsste man sagen: Was kurz währt, wird schnell gut. Bürgermeister Friedbert Dieringer war die Freude bei der Einweihung am Montagabend jedenfalls ins Gesicht geschrieben. Beeindruckt zeigte er sich im Hinblick auf die kurze Bauzeit von etwa sechs Monaten. Die erste Idee zum Projekt kam vor gut zwei Jahren auf und am Montag konnten Mitglieder des Gemeinderats und Anwohner in Augenschein nehmen, was am Ortseingang entstanden ist.