Discounter in Bösingen: Bei Norma sind die Azubis die Chefs

Ein Projekt im Bösinger Discounter fördert talentierte Nachwuchskräfte. Wochenlang steuerten sie in Eigenregie den kompletten Einkaufsmarkt – und es ging fast nichts schief.
Wer die Bösinger Filiale des Discounters Norma in den vergangenen Tagen besuchte und dort einkaufte, staunte nicht schlecht: Nanu? Waren alle Verkäuferinnen und Verkäufer gerade gleichzeitig in Urlaub? Oder krank? Plötzlich schien die Filiale komplett in der Hand vieler junger Menschen zu sein, man sah Auszubildende an allen Ecken und Ende des Marktes.