Discounter im Kreis Rottweil: Hamsterkäufe wegen Sturmtief Elli?
Viele leere Regale gibt es in Discountern wie hier im Aldi in Schramberg-Sulgen am späten Donnerstagnachmittag. Foto: Otto

Überraschender Anblick: In manchen Discountern im Kreis Rottweil sind die Regale am Donnerstag völlig leer gefegt. Ist Sturmtief Elli der Grund?

Ausverkauft, ausverkauft, ausverkauft: Wer am Donnerstag einkaufen ging, erlebte mitunter eine Überraschung. In einigen Discountern waren viele Regale schon Stunden vor Ladenschluss komplett leer. Im Aldi-Markt in Schramberg-Sulgen trauen manche Kunden ihren Augen nicht. Am späten Nachmittag ist die Obst- und Gemüseabteilung quasi nicht mehr vorhanden. So gut wie alle Regale sind leer. Auch Eier – hier wird aktuell ohnehin von einem Mangel berichtet – gibt es nicht mehr.

 
Auch Eier gibt’s nicht mehr. Foto: Otto

Im Kühlregal und in weiteren Abteilungen zeigen sich ebenfalls ungewöhnliche Lücken. Auch aus dem Raum Rottweil wird von dem Phänomen berichtet. Doch warum?

Erinnerungen an Corona

Eine Mitarbeiterin kann sich das auch nicht erklären. Auf die Frage, was denn los sei, sagt sie, man wisse es selber nicht, es sei aber „heute überall das Gleiche“.

Ob es sich um Hamsterkäufe wegen des drohenden Sturmtiefs handelt? Oder gab es einfach Lieferengpässe? Aus dem von Sturmtief „Elli“ besonders betroffenen Norden werden jedenfalls ähnliche Bilder im Netz gepostet. Der Anblick wecke „Erinnerungen an Corona“, schreibt eine Nutzerin angesichts der leeren Regale.

 