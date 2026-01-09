Discounter im Kreis Rottweil: Hamsterkäufe wegen Sturmtief Elli?

1 Viele leere Regale gibt es in Discountern wie hier im Aldi in Schramberg-Sulgen am späten Donnerstagnachmittag. Foto: Otto Überraschender Anblick: In manchen Discountern im Kreis Rottweil sind die Regale am Donnerstag völlig leer gefegt. Ist Sturmtief Elli der Grund?







Ausverkauft, ausverkauft, ausverkauft: Wer am Donnerstag einkaufen ging, erlebte mitunter eine Überraschung. In einigen Discountern waren viele Regale schon Stunden vor Ladenschluss komplett leer. Im Aldi-Markt in Schramberg-Sulgen trauen manche Kunden ihren Augen nicht. Am späten Nachmittag ist die Obst- und Gemüseabteilung quasi nicht mehr vorhanden. So gut wie alle Regale sind leer. Auch Eier – hier wird aktuell ohnehin von einem Mangel berichtet – gibt es nicht mehr.