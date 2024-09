Disco in Herrenzimmern: Party wie vor über 25 Jahren – Sunrise 2.0

Abtanzen wie vor mehr als 25 Jahren kann man am 12. Oktober in Herrenzimmern: Die im Ort und darüber hinaus bekannte „Sunrise-Party“ feiert ein Comeback. Die Veranstalter erzählen, wie es dazu kam und was die Gäste erwartet.

Neon, Backstreet Boys und „Korea“ (Rotwein mit Cola) – so wurde in den 90er-Jahren gefeiert. Auch in Herrenzimmern. Und als geradezu legendäre Partys sind die unter dem Motto „Sunrise“ bei den Herrenzimmernern, aber auch Feiernden aus der nahen Umgebung im Gedächtnis geblieben. Höchste Zeit, diese Erinnerung wieder aufleben zu lassen, dachten sich nun ein paar Herrenzimmerner jüngst.

Für die Idee, mal wieder eine „Hallendisco wie früher“ zu veranstalten, zeichnen Thomas Hoppe, Vorsitzender des SV Herrenzimmern, und André Bücheler, Vorsitzender des Fördervereins SV Herrenzimmern, verantwortlich. Sich für ein paar Stunden wieder in die gute alte Zeit zurückversetzt fühlen, das wäre doch cool, so der Gedanke.

Die Geburt der Sunrise-Party

Aber wie kam es damals in den 90ern zur ersten Sunrise-Party? Das war wohl vor allem dem Alleinunterhalter Karl-Eugen Roth, bekannt als „Guschte“, zu verdanken. Der war in den 90ern nämlich Wirt des Gasthauses zur Sonne in Herrenzimmern und wollte unbedingt eine Disco-Party schmeißen.

Josef Broghammer, der damalige Vorsitzende des SV Herrenzimmern, zeigte seinerseits damals Interesse an der Organisation eines Hallenfestes. Man tat sich zusammen, und die „Sunrise“-Party – in Anspielung auf die „Sonne“ – war geboren und lockte um die 400 bis 500 Gäste an. So berichten es die Organisatoren der Neuauflage. Etwa zwei Mal pro Jahr trafen sich die Feierbegeisterten und machten die Nacht zum Tag.

Wobei die Partys damals deutlich früher anfingen als Partys heutzutage, erinnert sich Thomas Hoppe. Deshalb startet auch „Sunrise 2.0“ schon um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Veranstalter ist der Förderverein des SV Herrenzimmern.

Original-DJ-Besetzung

Authentische Getränke und Musik von damals – von DJ Bobo über Haddaway bis zu Faithless’ „Insomnia“ – sollen die Erinnerungen an früher wachrütteln oder den Jüngeren zeigen, wie früher gefeiert wurde. Welcher Song zum Tanzen bringt, weiß die Original-DJ-Besetzung von damals, bestehend aus Karl-Eugen Roth („Guschte“) und Klaus Stern („DJ Pfoschta“), natürlich ganz genau. Mit dem Unterschied, dass früher eben noch CDs abgespielt wurden.

Gerne hätten die Organisatoren auch Bilder von den damaligen „Sunrise“-Partys zur Dekoration aufgehängt. Aber: Weil’s noch kein Handy gab, existieren auch keine Aufnahmen – zumindest keine, von denen die Organisatoren wissen.

Hier gibt’s Tickets

Rund 40 Helfer werden am Abend des 12. Oktober dafür sorgen, dass es den Gästen an nichts mangelt. Karten für „Sunrise 2.0“ gibt es im Vorverkauf für acht Euro bei der Bäckerei Müller und der Rosenberger Mühle in Herrenzimmern, bei „s’Wangers“ in Bösingen und Teamsport Haller in Villingendorf oder aber per E-Mail an info@svh1927.de. An der Abendkasse ist der Preis für die Tickets höher.