Disco-Gottesdienst in Ebingen

1 Zur Disco wird die rote Backsteinkirche St. Josef bei einem besonderen Gottesdienst in Erstauflage. Foto: isara - stock.adobe.com/ISARA PHOTO

Ein Experiment mit Serien-Potenzial ist das, was die katholische Seelsorgeeinheit Ebingen-Lautlingen-Margrethausen für Samstag, 23. November, ab 17 Uhr in der Ebinger Kirche St. Josef plant: einen Disco-Gottesdienst mit Rap, Rock und Nebelmaschinen.









Wer kennt nicht die Szene im Film „Basic Instinct“, in der Michael Douglas mit Sharon Stone in einer Disco tanzt – einer Discothek in einem Kirchenschiff?