Disco-Gottesdienst in Ebingen: „Der Herr soll den Gottesdienst richtig fetzen lassen“

Disco-Gottesdienst in Ebingen

1 In einem etwas anderen Licht präsentierte sich die Ebinger St. Josef-Kirchebeim ersten Disco-Gottesdienst in ihren Hallen. Den Jugendlichen hat es insgesamt gut gefallen – und haben so manche Anregung und Kritik für die nächste Veranstaltung abgegeben. Foto: Sabine Kappe

Wummernde Bässe, bunte Scheinwerfer und eine Nebelmaschine: In der Kirche St. Josef in Ebingen fand zum allerersten Mal ein Disco-Gottesdienst statt. Dass die Idee auf offene Ohren stieß, zeigte sich an einer proppenvollen Kirche.









Es ist gute Tradition in der Diözese, dass der Christkönigssonntag – der Sonntag vor dem ersten Advent – für die Jugend reserviert ist. Diesmal war jedoch alles ein wenig anders als in den Vorjahren: Denn in der Ebinger St. Josef-Kirche wurde erstmals ein Disco-Gottesdienst gefeiert.