Dirtpark Mötzingen: Alle Altersgruppen kommen auf ihre Kosten

Was im Februar mit einer Idee im Rahmen der Jugendbeteiligung begann, ist nun in beeindruckend kurzer Zeit Realität geworden: Der neue Dirtpark wurde offiziell eröffnet.

Ausgangspunkt war ein Jugendbeteiligungstreffen im Februar, bei dem Jugendliche und Junggebliebene dem Bürgermeister vorschlugen, ein zusätzliches Angebot für Kinder zu schaffen, die gerne ihre Fahrradtricks auch in Mötzingen üben wollten. Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung war klar, dass es eigentlich nur darum ging, Flächen in der Nähe des Freizeitgeländes für den Radsport zu reaktivieren.

Bürgermeister Benjamin Finis nahm sich des Anliegens an, denn „die Begeisterung der Jugendlichen war ansteckend.“ In enger Abstimmung mit den Jugendlichen begleitete Sebastian Vogel, Jugendreferent der Gemeinde, das Projekt von Anfang an mit großem Engagement. Er war dabei nicht nur organisatorische Schnittstelle, sondern auch verbindender Ansprechpartner – zwischen Verwaltung, Fachplanung und jungen Ideengebern.

Zur fachlichen Unterstützung wurde der Dirtpark-Experte Carol Kaluszny hinzugezogen. Gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelte er ein Konzept, das in mehreren Schleifen weiter verfeinert wurde – mit dem Ziel, möglichst viele Wünsche und Anregungen aus der Jugend direkt umzusetzen.

Tempo überrascht die Jugendlichen

„Wir hatten einfach richtig Bock drauf“, erzählt Paul (18) aus Mötzingen. „Und es war krass zu erleben, dass wir wirklich mitentscheiden durften. Das, was jetzt da steht, ist genau das, was wir uns vorgestellt haben.“ In weniger als vier Monaten wurde das Projekt umgesetzt – ein Tempo, das selbst die Jugendlichen überrascht hat.

Pauls Freund Frieder (18) aus Nagold bringt es auf den Punkt: „Das wurde jetzt echt brutal schnell umgesetzt – andere brauchen für sowas Monate. Das ging hier echt zackig.“

Der neue Dirtpark bietet etwas für jedes Können: Eine Kinderline lädt Einsteigerinnen und Einsteiger zu ersten Fahrversuchen ein, während auf der anderen Line auch erfahrene Fahrerinnen und Fahrer auf ihre Kosten kommen. Zwei Sprünge fordern dort Mut und Technik – wobei die zweite, große Schanze im Auslauf mit Mulch ausgelegt ist, um das Verletzungsrisiko bei Stürzen zu minimieren.

Hannes (16) aus Mötzingen freut sich über die gelungene Mischung: „Das Coole ist: Es ist was für Anfänger dabei – aber auch für die, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben.“

Finis: Projekt bringt Verantwortung mit sich

Bürgermeister Benjamin Finis hebt hervor, dass Projekte wie dieses auch Verantwortung mit sich bringen: „Solche Anlagen leben davon, dass sie nicht nur gebaut, sondern dauerhaft gepflegt und erhalten werden. In Mötzingen haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger – ob jung oder alt – in die Verantwortung für unsere Freizeitangebote einzubeziehen. So wie auf dem benachbarten Freizeitgelände schon über Jahre hinweg, wollen sich nun auch am Dirtpark mehrere Jugendliche aktiv einbringen. Sie achten mit darauf, dass der Park sicher bleibt, nutzbar ist und sich weiterentwickeln kann.“

Dass dieses Verantwortungsbewusstsein nicht nur angekündigt, sondern gelebt wird, zeigte sich bereits beim gemeinsamen Arbeitseinsatz während der Bauphase, bei dem viele Kinder und Jugendliche mit angepackt haben – ein starkes Zeichen für echtes Engagement.

„Das ist unser Ding“

Vincent (17) bringt es auf den Punkt: „Wir fühlen uns dafür verantwortlich. Das ist unser Ding – und wir wollen, dass es auch lange so bleibt.“

Besonders erfreulich sei auch, dass der Dirtpark von Kindern ab etwa auch Jahren aktiv genutzt wird – und jede Altersgruppe auf ihre Weise auf ihre Kosten kommt. Der Dirtpark steht ab sofort allen offen – und zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn junge Menschen ernst genommen werden und ihre Ideen auf fruchtbaren Boden treffen.