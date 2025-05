„Die Jugend steht heute im Vordergrund,“ sagte Bürgermeister Jonathan Berggötz, der sich über die zahlreichen Anwesenden freute. Dies sei ein tolles Zeichen und eine Wertschätzung der Jugendlichen.

Der Dirt-Bike-Park komme in der gesamten Region gut an, so Berggötz und erinnerte an die Entstehung dieser Anlage. Vor über zwei Jahren haben fünf Jugendliche den Wunsch nach einer sportlichen Freizeitmöglichkeit geäußert, die Stadt war gerne zur Unterstützung bereit.

Lesen Sie auch

Der Gemeinderat habe die Jugendlichen ermuntert, selbst mit Hand anzulegen. Gemeinsam sei überlegt worden, wie das Vorhaben angegangen werden solle.

Im April 2024 gab es die 72-Stunden-Aktion, die sich als passender Rahmen für das gewünschte Projekt angeboten hatte. Jugendliche der Katholischen jungen Gemeinde und Angehörige des Teilhabekreises machten sich an die Arbeit, unterstützt von Eltern, vielen ehrenamtlichen Helfern, Firmen mit der Bereitstellung notwendiger Baufahrzeuge und einigen Sponsoren. Darunter auch der Radsportler Jan Ullrich mit einer Spende von 14 000 Euro.

Ungünstiges Wetter bei 72-Stunden-Aktion 2024

Der Start war nicht einfach, viele Steine mussten aus dem Weg aus dem Weg geräumt werden, erinnerte der Bürgermeister. Von der ungünstigen Wetterlage ließen sich die Jugendlichen und ihre Helfer nicht entmutigen.

Groß war der Jubel, als nach 72 Stunden nahezu alle Arbeiten vollbracht waren, was nur durch eine intensive Zusammenarbeit möglich war. Einige Maßnahmen mussten aufgrund von heftigen Regen – und Schneefällen später nachgeholt werden. Notwendig sei es noch gewesen, mit der zuständigen Versicherung alles zu regeln.

Bürgermeister stolz auf Jugendliche

„ Der Park ist ein großes Plus für Bad Dürrheim. Ich bin stolz auf euch!“ lobte der Bürgermeister die Jugendlichen. Mit vielen Attraktion fand am Wochenende das Jan-Ullrich-Festival statt. Aus diesem Anlass war der bekannte Radsportler ebenfalls anwesend, als die Jugendlichen mit dem Durchschneiden des roten Bandes den Park offiziell freigaben. „Ihr seid unsere Zukunft für diese tolle Sportart. Es ist nicht leicht, so einen Dirt-Bike-Park zu finden, ich werde demnächst mit meinen Kindern herkommen,“ so Ullrich. Nach den lobenden Worten ging es zur Sache. Die Jugendlichen schwangen sich auf ihre Räder und führten den staunenden Zuschauern ihr sportliches Können vor.