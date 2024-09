Dirndlknacker in Hirrlingen: Musikverein feiert vier Tage lang

Dirndlknacker in Hirrlingen

1 Der Musikverein Börstingen konzertierte am Sonntagnachmittag. Foto: Angela Baum

Mit vielen Highlights feierte der Musikverein Hirrlingen am Wochenende sein 64. Sommerfest.









Am Freitagabend war die Dirndl- und Lederhosenparty mit den Dirndlknackern gut besucht, sagt Andreas Ströbele, der einer der drei Vorstände des Musikvereins Hirrlingen ist. Weitere Vorstände sind André Riegger und Melanie Schneider. Waren mit den Dirndlknackern eher die Jüngeren angesprochen, so kam am Samstagabend das Publikum mittleren Alters bei der Schlagerparty mit „Papi’s Pumpels“ voll auf seine Kosten.