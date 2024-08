Besucher können sich im Oktober auf eine Reihe an Veranstaltungen im Europa-Park in Rust freuen. In einer Mitteilung gibt der Freizeitpark einen Überblick über die anstehenden Aktionen.

Egal ob Oktoberfest-Liebhaber, Grusel-Fan oder Wissenschaftsinteressierter: Der Europa-Park bietet den gesamten Oktober über zahlreiche Aktionen, Veranstaltungen und Events an.

In einer Mitteilung stellt der Freizeitpark die Angebote vor und gibt einen Überblick.

Lesen Sie auch

Los geht es mit den Oktober-Veranstaltungen bereits Mitte September:

Oktoberfest

„O’zapft is“, heißt es von Samstag, 14. September, bis Samstag, 12. Oktober. „In geselliger Atmosphäre lässt es sich in der Europa-Park Arena urig bei Hofbräu Oktoberfestbier und Schlemmereien feiern“, kündigt der Park an. An ausgewählten Terminen soll zudem ein Frühschoppen in der Europa-Park Arena stattfinden.

„Traumatica – Festival of Fear“

Für Horror-Begeisterte öffnet von Mittwoch, 25. September, bis Samstag, 9. November, „Traumatica – Festival of Fear“ erneut die Pforten. „So manch eine Kreatur wartet auf die Mutigen, die sich trauen, das Festival zu betreten“, heißt es in der Ankündigung. Besucher können sich auf Horror-Themenhäuser, Vorführungen und interaktive Erlebnisse freuen.

Halloweensaison

„Es spukt wieder in Deutschlands größtem Freizeitpark.“ Von Samstag, 28. September, bis Sonntag, 3. November, ist der gesamte Park mit Skeletten und Kürbissen geschmückt. „Die geheimnisvolle Herbstlandschaft zieht Gruselfans in ihren Bann“, verspricht der Europa-Park. Viele Attraktionen sowie die Parade, das Showprogramm und die Gastronomie stehen im Zeichen von Halloween.

Musical und Dinner „Spook Me! 2“

Nach dem Erfolg des ersten Teils des Europa-Park-Musicals „Spook Me!“ lädt der Park Tagesgäste vom 21. September bis 03. November ein, die Fortsetzung des Abenteuers im „Teatro“ zu erleben. An ausgewählten Eventterminen zwischen 29. September und 1. November sollen zudem die Darsteller die Gäste nach der Vorstellung in das Historische Schloss Balthasar begleiten. Dort soll es dann ein herbstliches Dinner mit Livemusik geben.

„Rulantica Vibes“

Die „Rulantica Vibes“ sind laut Ankündigung ideal für alle, die sich nach einem Abend mit entspannenden Sounds und Drinks im Outdoor-Pool sehnen. Angeboten wird die Aktion vom 2. bis 5. Oktober, vom 10. bis 12. Oktober und vom 17. bis 31. Oktober. Es sei im Rulantica Ticket mit enthalten, heißt es.

Tag der Deutschen Einheit

Am 3. Oktober soll der Europa-Park unter anderem mit einer „Trabi-Parade“ im Zeichen der Deutschen Einheit stehen.

Charity Flohmarkt

Der Flohmarkt für den guten Zweck soll vom 5. bis 6. Oktober erneut in der Gärtnerei des Europa-Parks stattfinden. Der Erlös kommt laut Ankündigung Menschen zugute, die „unverschuldet in eine schwierige Lebenssituation geraten sind“.

Deutscher Kinder- und Jugendpreis

Das Deutsche Kinderhilfswerk zeichnet am 7. Oktober Projekte aus ganz Deutschland aus. „Der mit insgesamt 30 000 Euro dotierte Preis ist der höchstdotierte bundesweite Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung“, heißt es.

Welt-Oktopus-Tag in Rulantica

Am Welt-Oktopus-Tag am 8. Oktober können Kinder Snorri in Rulantica treffen. Darüber hinaus sollen lehrreiche Aktionen auf spielerische Art und Weise Wissen über die achtarmigen Tiere vermitteln.

Die Europa-Park Diakonie rund um Andrea Ziegler und Thomas Schneeberger lädt am 13. Oktober unter dem Motto „Du kriegst auch was ab!“ um 14.30 Uhr im Hotel „Santa Isabel“ zum traditionellen, ökumenischen Erntedank-Gottesdienst ein.

Science Days

Eine „Experimentier- und Erlebniswelt“ erwartet Kinder und Jugendlichen im Europa-Park Confertainment-Center vom 24. bis 26. Oktober. Zahlreiche Angebote rund um Wissenschaft und Technik werden angekündigt.

Gin Tonic und Burger

„Während Barchef Denis Lentz und sein Team mit fünf Gin Tonics für Abwechslung im Glas sorgen, kreiert Küchenchef Christophe Hoppenkamps zusätzlich drei Burger“, kündigt der Park an. Die Aktion wird am 25. und 26. Oktober angeboten. In der „Roland Koch Lodge African Bar & Wine Cellar“ im Hotel „Bell Rock“ können sich Gäste Gin Tonic und Burger schmecken lassen.

SWR3 Halloween-Party

Am 31. Oktober findet erneut die SWR3 Halloween-Party statt. Besucher erwartet Live-Musik, DJs, Snacks und Drink.