Dirigent lobt „hervorragende Disziplin“: Das hat der Steinacher Musikverein Harmonie dieses Jahr vor

Der Musikverein Harmonie hat bei seiner Hauptversammlung auf die vergangenen beiden Jahre zurückgeblickt. Schriftführerin Carmen Ketterer gab einen Einblick in die zurückliegende Zeit, unter anderem in zwei sehr gelungene Jahreskonzerte, fünf Dämmerschoppen-Auftritte und die kulinarischen Mostwanderungen.

Dass eine der Mostwanderungen verregnet war, wirkte sich negativ auf den Kassenstand aus, machte Luisa Schnaitter deutlich. Dennoch sei der Kassenstand insgesamt nach wie vor sehr solide.

Lesen Sie auch

Dirigent Mathias Gronert zeigte auf, wie gut die Zusammenarbeit zwischen ihm und den 66 aktiven Musikern ist. Allein schon, dass die Probenbeteiligung bei mehr als 80 gelegen habe, sage viel aus. „Da würden sich andere Vereine jetzt ‚von‘ schreiben“, hob Gronert hervor und lobte die hervorragende Disziplin, die in den Proben herrsche.

Nächstes Konzert wird bereits vorbereitet

Die Kapelle habe sich musikalisch sehr gut entwickelt, was sich beim jüngsten Jahreskonzert gezeigt habe. Dennoch gebe es noch vieles zu tun. So sollte das Schlagwerk ebenso personell aufgestockt werden wie so manches „Exoten-Instrument“. Das nächste Konzert am 24. Mai in der Steinacher Kirche sei bereits in Vorbereitung. Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen, so dass sich der Vorstand nun nach wie vor wie folgt zusammensetzt: Vorsitzende sind Simone Obert, Patrik Jockers und Manfred Harter, Kassiererin ist Anne Singler, deren Stellvertreterin Kassiererin Luisa Schnaitter, Schriftführerin bleibt Carmen Ketterer, aktive Beisitzer sind Dominik Wangler, Matthias Graff, Marius Springmann, Claudia Schmieder und passive Beisitzer Jonas Halter sowie Erwin Heizmann. Im Vorstand ist auch der Vorsitzende der Bläserjugend, Fabio Halter.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden auch treue Mitglieder für ihre zehn- und 20-jährige Treue geehrt. Für zehn Jahre: Mike Schultis, Mara Ketterer, Leonie Greiner, Marleen Schneider, Ronja Moser und Fynn Schachner. Für 20 Jahre: Fabian Schwendemann, Dominik Wangler und Luisa Schnaitter.

Weitere Informationen zum Musikverein „Harmonie“ Steinach gibt es unter mv-steinach.de.

Jugendarbeit

Für junge Musiker bietet der Steinacher Musikverein „Harmonie“ die Bläserjugend Steinach (bis zur Vollendung des 25.Lebensjahres) und das Jugendorchester Steinach/Prinzbach-Schönberg. Die aktuell 45 Mitglieder spielen dort ein breites Spektrum von Pop bis zur symphonischen Blasmusik.