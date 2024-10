Jürgen Frey legt den Taktstock in Bisingen nieder

Über zwei Jahrzehnte lang hat der Dirigent den Bisinger Musikverein geprägt. Nun wird er beim Herbstkonzert am 19. Oktober verabschiedet.









Nach nunmehr 23 Jahren steht beim MV Bisingen ein Dirigentenwechsel an. Jürgen Frey verlässt mit etwas Wehmut Bisingen. Beim Herbstkonzert am Samstag, 19. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Hohenzollernhalle wird er verabschiedet.