Dirigent ausgeladen: Israel-Botschafter: Absage an Shani purer Antisemitismus

Der gestrichene Auftritt der Münchner Philharmoniker mit dem israelischen Dirigenten Shani in Gent sorgt für Empörung. Auch der israelische Botschafter in Deutschland meldet sich zu Wort.
Berlin - Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat die Ausladung der Münchner Philharmoniker mit dem israelischen Dirigenten Lahav Shani von einem belgischen Festival als "puren Antisemitismus" bezeichnet. "Die Musiker, Besucher und Sponsoren des Festivals kommen aus aller Welt. Ausgerechnet der Dirigent aus Israel wird jedoch ausgeladen – das ist purer Antisemitismus", sagte Prosor den Zeitungen der Funke Mediengruppe.